Entrerríos:"Me gustaría competir por algo importante hasta el último segundo"

Tokio, 22 jul (EFE).- Raúl Entrerríos se despedirá de la pistas a la conclusión de los Juegos Olímpicos de Tokio, una brillante carrera que el capitán de los "Hispanos" quiere cerrar como ha hecho siempre, compitiendo "hasta el último segundo" por lo más alto del podio.



"Me gustaría despedirme compitiendo por algo importante hasta el último segundo. Sin duda va a ser un momento emotivo, porque ahí realmente veré que esta etapa de acaba, que no va a haber una competición posterior. Así que espero disfrutarlo y poder ayudar al equipo a conseguir algo importante", señaló Entrerríos en una entrevista concedida a la Agencia EFE.



Para ello, Raúl Entrerríos, de 40 años, no dudó en retrasar un año su ya anunciada retirada y poner punto final a su larguísima trayectoria con los "Hispanos", su "otra familia", peleando por el único título que le falta al balonmano español: el oro olímpico.



Pregunta.- ¿Qué siente al saber que va disputar su última competición?



Respuesta.- Llevo todo el año sabiendo que voy a competir en tal o cual lugar por última vez y eso lo ha hecho más especial, pero ahora que ya sé que ésta sí es mi última competición, que es el momento de decir adiós, pues da un poco de vértigo, porque es el final de una etapa increíble.



P.- ¿El hecho de saber que es su último torneo le hace vivir estos días previos de una manera diferente?



R.- Cuando estas metido en la rutina de entrenamientos, viajes y partidos no te da tiempo a pensar mucho, además la decisión de dejar de jugar es una decisión que llevo ya años masticando y siendo consciente de que iba a llegar. Pienso que estoy preparado para ese momento y creo que es un buen momento para hacerlo. La vida del deportista es así y todos lo tenemos que aceptar.



P.- ¿Qué significa para usted poder poner fin a su carrera en unos Juegos Olímpicos?



R.- Hace que sea en un lugar único en el que todo deportista quiere estar. He trabajado para ganarme la posibilidad de estar aquí y de cerrar una etapa tan importante de mi vida a todos los niveles de una forma extraordinaria, disputando unos Juegos Olímpicos y eso hace que la despedida sea más especial.



P.- ¿Temió en algún momento no poder estar en Tokio?



R.- Siempre tuve presente esa posibilidad, porque nadie me aseguraba que fuese a estar en los Juegos Olímpicos. Cuando tomé la decisión de seguir jugando un año más no lo hice dando por hecho que iba a estar en Tokio, sino con la idea de prepararme lo máximo posible para ser útil a mi equipo, el Barça, y que eso me diera la opción de seguir estando en el equipo nacional



P.- Y siempre con el fantasma de una posible cancelación definitiva de los Juegos



R.- Los Juegos de Tokio siempre han tenido alrededor ese halo de incertidumbre que nos hacía estar a todos un poco en tensión por esa posibilidad de que no se disputasen, pero finalmente se van a celebrar y todos los que estamos aquí debemos vivirlos al máximo.



P.- Los Juegos de Tokio será su última competición con un grupo de jugadores con los que ha compartido muchos años en la selección. ¿Eso hace todavía más especial esta cita?



R.- Era difícil imaginar después de quedarnos fuera de Río que muchos de nosotros tuviéramos la posibilidad de luchar por volver a estar en unos Juegos Olímpicos, pero lo hemos conseguido. Está claro que estar en los Juegos es un reto muy bonito para todo este grupo, por todo lo conseguido juntos creo que es el broche perfecto.



P.- ¿Qué ha significado para usted compartir tantos años con los Julen Aginagalde, Viran Morros, Gedeón Guardiola o Dani Sarmiento en la selección?



R.- Ha sido un privilegio vivir tantas experiencias con compañeros que con el paso del tiempo se han hecho amigos y con los que has podido conseguir cosas extraordinarias, aunque por encima de títulos o de todo lo que puedan reflejar las estadísticas, con lo que todos nos quedamos son con esos momentos en común. Han sido muchísimos partidos, muchísimos viajes, muchísimas concentraciones y de todo eso hemos aprendido y hemos adquirido una experiencia que va a ser difícil de olvidar. Eso es lo más importante que me llevo



P.- ¿Se queda entonces con el grupo humano que han formado por encima de títulos y medallas?



P.- Los objetivos que hemos conseguido han sido muy brillantes, es algo que quedará ahí para la historia y estamos muy orgullosos de ello, pero cuando echas la vista atrás puedo estar igualmente orgulloso del grupo que hemos formado, hemos sido como una familia y eso es algo muy especial y que queda para siempre



P.- ¿Por que sería más especial una medalla en los Juegos que las ganadas en Europeos o Mundiales?



R.- Los Juegos tienen un valor diferente al resto de los campeonatos, porque el simple hecho de estar en unos Juegos Olímpicos ya es muy complicado. Los Juegos son el mayor evento deportivo y sólo unos pocos tienen el privilegio de tener una medalla. Los Juegos son únicos y por eso el grupo tiene tanta ilusión por conseguir algo grande en Tokio



P.- ¿Cómo se imagina ese último minuto sobre la pista?



R.- Me gustaría que fuera compitiendo por algo importante hasta el último segundo. Sin duda va a ser un momento emotivo, porque ahí realmente veré que esta etapa de acaba, que no va a haber una competición posterior. Así que espero disfrutarlo y poder ayudar al equipo a conseguir algo importante, porque sería muy especial.



Javier Villanueva