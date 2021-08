Jon Rahm salva el liderato, que comparte con Cameron Smith, que establece marca

El español Jon Rahm no estuvo fino en la tercera ronda del torneo The Northern Trust, del ATP Tour, pero sí pudo retener el liderato que comparte con el australiano Cameron Smith, que estableció marca de 60 golpes (-11) para un acumulado de 197 (-16), uno de ventaja sobre el surafricano Erik van Rooyen (198, -15), tercero.



Los estadounidenses Justin Thomas y Tony Finau acumularon 199 golpes (-14) y compartieron el cuarto puesto, mientras que el irlandés Shane Lowry, el noruego Viktor Hovland y el también local Tom Hoge compartieron se colocaron en el sexto lugar y 200 (-13).



Rahm, número uno del mundo, que había completado los primeros 48 hoyos sin cometer ningún bogey -mejor marca como profesional en el PGA Tour- mantuvo la perfección hasta el par 5 del 13 cuando cometió un doble bogey.



El golfista español recuperó el control en el 14 con el par y birdie en el 15, pero volvió a cometer bogey en el 16 y en el 17 hizo el que fue su septimo birdie, que le iba a permitir salvar el liderato con un registro de 67 golpes (-4).



Rahm, el actual campeón del US Open que se perdió los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, debido a Covid-19, supo de nuevo encontrar el equilibrio en los momentos decisivos.



"Seguramente espero no tener que depender de algo tan desafortunado cada vez para tener una gran victoria", dijo Rahm. "He podido ver el lado positivo de las cosas y volver aún más fuerte y como lo he demostrado estoy listo para competir al máximo".



Rahm lo demostró por la manera como combinó los golpes en los últimos cinco hoyos, que fueron claves a la hora de salvar el liderato y robarle protagonismo al gran partido jugado por Smith.



Antes de finalizar Rahm, Smith había completado el recorrido en el Liberty National Golf Club con su mejor marca como profesional al tener la tarjeta firmada más baja desde que compite en el PGA Tour.



El jugador de 28 años de Brisbane disparó un 30 sin bogey tanto en el frente como en el dorso de nueve para igualar al mejor clasificado Rahm, en el primer torneo de playoffs de la Copa FedEx de 84 millones de dólares.



Un día después de dejar Liberty National en la frustración de un 68 en la segunda ronda, Smith lo hizo todo bien con su golpes largos y en el putt.



"Supongo que eso es solo golf. Es un juego tan extraño", comentó Smith. "Llegué aquí esta mañana y el cuerpo se sintió un poco diferente y el golpe de la pelota fue mucho mejor".



Smith hizo birdie en cinco de los primeros seis hoyos, su putt más largo desde cinco metros el segundo par 3, y embocó desde nueve metros en el par 4 noveno, luego rodó en un putt para birdie de algo más de dos metros en el décimo.



Mientras que el colombiano Sebastián Muñoz volvió a ser el mejor latinoamericano al entregar tarjeta firmada de 68 golpes (-3) que le permitió acumular 205 (-8) y compartir el vigésimo octavo puesto con otros cinco jugadores.



El chileno Joaquín Niemann tuvo su mejor registro en lo que va del torneo con un recorrido de 65 golpes (-6) que le permitió recuperar 29 posiciones para 206 (-7) y ascendió al trigésimo cuarto puesto.



El mexicano Carlos Ortiz entregó tarjeta firmada de 68 (-3) y llegó a los 207 (-6) que también le hizo subir seis posiciones hasta el cuadragésimo puesto.



Mientras que su compatriota Abraham Ancer también recuperó 13 posiciones hasta el puesto 50 con registro de 67 (-4) y acumulado de 208 (-5).