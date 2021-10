Ander Mirambell comienza la temporada con el objetivo de ir a Pekin 2022

Madrid, 27 sep (EFE).- El piloto español de skeleton Ander Mirambell ultima los preparativos para el comienzo de la que será su decimoséptima temporada en activo, en la que su objetivo principal será la clasificación para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, informó en un comunicado el departamento de prensa del deportista.



Mirambell, que se encuentra trabajando desde hace semanas en la pista de salidas del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona) y el circuito de Winterberg (Alemania), necesita finalizar la temporada entre los 60 mejores pilotos del ránking con su nuevo equipo, el Milenio Club Patín de Logroño, para conseguir el pasaporte olímpico.



De la misma manera, tendrá que lograr una plaza como país. En concreto tendrá que terminar entre los siete primeros países que podrán clasificar un solo piloto a los Juegos de Pekín 2022 tras la reducción de 30 a 25 el número de deportistas admitidos.



El piloto de 38 años inició su andadura en el skeleton en el año 2005 y, desde entonces, ha participado en tres juegos olímpicos. Después de Vancouver 2010, Sochi 2014 y Pieonchang 2018, el catalán intentará participar en una nueva cita olímpica, algo que el propio piloto clasifica como "uno de los retos mas difíciles" de toda su carrera.



"La reducción de deportistas masculinos admitidos en Pekín 2022 (de treinta a veinticinco) no pondrá las cosas fáciles. El nivel del skeleton es cada vez más alto, por lo que conseguir una de esas plazas será, posiblemente, uno de los retos más difíciles de toda mi carrera", declaró.



Las siete mejores actuaciones de Mirambell hasta el 16 de enero de 2022 son las que computarán la puntuación final y las que determinarán la clasificación para los Juegos: "Habrá que valorar todos los circuitos en los que se realizarán las competiciones. Para no dar pistas a los rivales y que puedan jugar con ventaja, no podemos desvelar cuál será el calendario".



Los trineos del piloto barcelonés han sido modificados con el objetivo de aumentar la velocidad punta, con unos "resultados muy satisfactorios", según Mirambell: "Debo recalcar que el esfuerzo de la Federación ha sido importante y que confiamos que este 'nuevo trineo' responda a las expectativas creadas durante los meses de verano".



El deportista abandonó esta campaña las filas del Espanyol de Barcelona y fichó por el Milenio Club Patín de Logroño: "Este año termina mi vínculo con el Espanyol, club del que soy socio desde hace más de 36 años y al que agradezco todo el apoyo de las últimas temporadas. Llega la hora de iniciar una nueva aventura con un club que quería ayudarme y que también quería crecer a mi lado".



El español no podrá competir con una indumentaria 100% española tras la no continuidad de la empresa Múnich: "En la temporada 2020-2021 concluyó mi contrato con Múnich, una relación que nació de la intención de discutir el monopolio de Adidas en el skeleton. Estoy muy agradecido por todo el trabajo conjunto, y lamentablemente su no continuidad nos impedirá competir con un equipamiento 100% español". Por el contrario, el casco, el traje, los guantes y el protector bucal son equipamiento de marcas españolas.



Será la primera ves que la temporada comenzará antes del 12 de octubre, por lo que Mirambell está preparándose para una de las campañas más intensas de su carrera, con sesiones dobles de pilotaje para llegar en el mejor estado.



Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 darán comienzo el próximo 4 de febrero de 2022 y finalizarán tras 16 días de competición, el 20 de febrero.