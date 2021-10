Frank Thomas se une al grupo inversionista que compra el sitio Field of Dreams

El miembro del Salón de la Fama Frank Thomas ha encabezado una empresa que compró una participación mayoritaria en el accionariado de Go the Distance Baseball, la propiedad en la que se grabaron las películas All-Star Ballpark Heaven y Field of Dreams.

La compañía informó este jueves que "This is Heaven LLC", una empresa propiedad de Thomas y el inversor inmobiliario de Chicago Rick Heidner, de 53 años, compró las participaciones en Go the Distance Baseball propiedad de Denise M. Stillman Trust.

Thomas será el director ejecutivo y el exgerente general de los Medias Blancas de Chicago, Dan Evans, será el director de operaciones.

Stillman encabezó un grupo que compró el campo, la ubicación de la película de 1989 "Field of Dreams", y la granja familiar adyacente Lansing, en 2011.

El sitio de aproximadamente 77 hectáreas, incluye un campo de maíz en funcionamiento. La dueña falleció en 2018.

El pasado 12 de agosto, las Grandes Ligas construyeron un estadio adyacente al sitio de la película, y los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago jugaron allí el primer partido de las mayores, que también fue el primero en el estado de Iowa.

Los Cachorros de Chicago y los Rojos de Cincinnati, ambos equipos que militan en la División Central de la Liga Nacional, ya están programados para enfrentarse en el mismo escenario el próximo 11 de agosto.

Thomas, cinco veces All-Star y dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana apodado "Big Hurt", fue incluido en el Salón de la Fama en 2014.