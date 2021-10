Burns logra golpes decisivos en la recta final y gana segundo título del año

Jackson (Misisipi, EE.UU.), 3 oct (EFE).- El estadounidense Sam Burns estuvo en la pelea en la recta final del Sanderson Farms Championship junto con media docena de jugadores que buscaban su primer título del PGA Tour y se proclamó nuevo campeón al completar la cuarta ronda con registro de 67 golpes (-5) y un acumulado de 266 (-22).



Burns jugó como lo había hecho antes, y eso lo llevó a su segunda victoria del año. Jugó sin errores hasta que no importó y lanzó tres birdies seguidos que le permitieron tomar el control el domingo y cerrar su participación en el Country Club de Jackson con un golpe de ventaja sobre sus compatriotas Nick Watney y Cameron Young (267, -21) que acabaron segundos.



El nuevo campeón del Sanderson Farms Championship, que relevó de la silla de campeón al español Sergio García, también había ganado el Campeonato Valspar en Innisbrook en la primavera.



Además de concluir a un tiro de un desempate en Riviera y perdió en un desempate en el Campeonato Mundial de Golf en Tennessee.



Nada de eso le afectó a Burns a la hora de definir su segundo título y llegarse un premio en metálico de 1.260.000 dólares.



"Tener esas experiencias en el liderazgo, creo que fueron realmente importantes para mí. Aprendí mucho", declaró Burns. "Teniendo eso en mi haber hoy, esa experiencia fue definitivamente útil; y al llegar a la recta final, me sentí muy diferente de lo que me sentí en el pasado, no necesariamente con más confianza, sino simplemente en un mejor estado de ánimo".



Burns tuvo cuatro birdies en un tramo de seis hoyos en los últimos nueve.



Los últimos tres birdies fueron clave. Hizo un putt para birdie de cuatro metros en el par 3 del 13, conectó un hierro 5 a otros cuatro metros que preparó un birdie de dos putt en el siguiente hoyo para tomar la delantera y luego conectó un lanzamiento perfecto desde detrás del green en el alcanzable par 4 del 15 para un birdie de tap-in.



Apuntado a una ventaja de dos golpes en el 18, tomó un bogey seguro desde el búnker del green para asegurar la victoria.



Watney, saliendo de su peor temporada en más de una década, cerró con 65 (-7) y tuvo su mejor resultado en más de tres años, que le permitió llevarse un premio de 623.000 dólares, los mismos que recibió Young.



El novato Sahith Theegala, nativo de California, que había estado al frente de la clasificación desde el inicio del torneo, comenzó la ronda final con una ventaja de un golpe, tuvo el control de la ronda final hasta que llegó a los últimos nueve.



No pudo subir y bajar desde un búnker junto al green en el par 3 del décimo, fallando un putt de menos de dos metros. Con un hierro 7 en la mano para su segundo hasta el par 5 del 11, filtró el tiro a la derecha y al agua, y falló un putt de algo más de un metro de distancia para hacer bogey.



Dos hoyos más tarde, hizo tres putts desde algo más de cinco metros para bogey. A partir de ahí, se trató de limitar el daño. Jugó los últimos cinco hoyos en 1 bajo para 71. Theegala empató en el octavo lugar, lo que lo lleva al campo la próxima semana en Las Vegas (Nevada).



Para Burns, el joven de 25 años de Louisiana, recién está comenzando a sacar provecho.



Su triunfo también puso fin a una tendencia en la que seis de los siete ganadores anteriores del Sanderson Farms Championship capturaron su primer título del PGA Tour.



Estaba entre los pocos que tenían experiencia ganadora. Seis jugadores en disputa al comienzo de la ronda final habían ganado recientemente tarjetas del PGA Tour a través del Korn Ferry Tour.



Entre las excepciones estaba Watney, primero frenado por una lesión en la espalda baja y luego por una pérdida de confianza. Volvió a trabajar con Butch Harmon en el verano y luego armó una excelente semana con su putter, liderando el campo en la estadística clave del putter.



En cuanto a la participación latinoamericana, el chileno Mito Pereira fue el mejor al concluir en el puesto 31, que compartió con otros tres golfistas, después de entregar tarjeta firmada de 67 (-5) y acumular 275 (-13).



El argentino Emiliano Grillo acabó con acumulado de 277 golpes (-11) tras haber entregado tarjeta firmada de 277 (-11) que lo dejó en el puesto 30, compartido con otros cinco jugadores.



Mientras que el amateur español Eugenio Chacarra completó su mejor recorrido del torneo al tener registro de 67 (-5) y acumulado de 278 (-10) para acabar en el puesto 45, compartido con otros cinco jugadores.