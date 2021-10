Abad: ?Los Juegos de París 2024 son mi destino final?

El gimnasta alicantino Néstor Abad, que afrontará la próxima semana el Campeonato del Mundo de gimnasia artística en Kitakyushu (Japón), afirmó en la previa del evento que prolongará su carrera deportiva hasta los Juegos Olímpicos de París 2024, que son su destino final.



"Por desgracia, ni Río ni Tokio se me dieron bien. En Río, pagué la inexperiencia y una cierta inmadurez. En Tokio fui víctima de un conjunto de circunstancias. Por ello, quiero darme una tercera y última oportunidad. Tengo condiciones para afrontar con garantías este nuevo ciclo olímpico. Si no estuviera convencido, no lo haría", explicó al Proyecto FER.



Su objetivo más próximo ahora es el Mundial, donde Abad está convencido de que será uno de los veinticuatro clasificados para la final del 'all around': "si pude ser finalista en los Mundiales de 2018 y 2019, lo puedo repetir perfectamente", dijo.



"Ahora me encuentro muy bien de ánimos y con confianza; en esta ocasión (no como en los Juegos), sí he tenido competiciones previas con la Bundesliga alemana; quiero reivindicarme y demostrar que todavía tengo muchas cosas que decir", apuntó el alcoyano.



Abad explicó que apenas va a introducir cambios en los ejercicios. "Voy a partir de la misma dificultad que apliqué en Tokio. La estructura de los ejercicios va a ser casi la misma. En suelo y anillas sí voy a prescindir de algunos elementos que me resultaban estresantes, y voy a implementar otros con los que me siento más cómodo", añadió.



El deportista FER de 28 años confesó que, tras los Juegos, tanto en Tokio, como al volver a España, atravesó una crisis anímica bastante fuerte, donde pasó semanas complicadas, y también reconoció que no estuvo a la altura en la capital nipona.



Pero, pese a este "bache psicológico", Abad expresó que ?afortunadamente", me levantó "con bastante rapidez". "A las pocas semanas, ya había cerrado el libro olímpico y ya estaba pensando en nuevos retos; sobre todo, en el Campeonato del Mundo".



Este Campeonato del Mundo no concede pasaportes olímpicos (estos billetes se dirimen en 2022 y 2023), pero Abad comentó que un Mundial siempre es un evento muy especial.



Por último, de cara a este nuevo ciclo olímpico, Abad explicó que residirá en Madrid para ejercitarse en el Centro de Alto Rendimiento, pero su intención es alternar las largas etapas en Madrid con visitas a su Alcoy natal para poder ver a su familia con más asiduidad.



"Para ello, necesito disponer en Alcoy de una sala lo mejor equipada posible para no perder calidad y nivel en los entrenamientos. Espero contar con el apoyo de la Federación Valenciana y del Ayuntamiento de mi ciudad", finalizó.