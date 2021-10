Sandor Martín: "Voy a robarle el futuro a Mikey García"

El boxeador español Sandor Martín se propone "robarle el futuro" al estadounidense Mike García, campeón mundial en cuatro divisiones, al que se enfrenta la madrugada del sábado en Fresno (EE.UU).

Martín, 38 victorias -13 nocauts- y dos derrotas, no va ni mucho menos de turismo a Fresno. "He venido para dejar huella y hacer historia aquí en Estados Unidos" afirmó el púgil español a EFE. Mikey García, 40 triunfos -30 por la vía rápida- y solo una derrota, es campeón mundial en cuatro divisiones.

El púgil barcelonés es consciente de que no va a encontrar un camino de flores cuando se acorte la diagonal que separa su esquina de la de García en el Chukchansi Park, pero tampoco se pone techo: "Vamos a dar un ?show? a la americana", asegura.

"Arrasandor" confía en dar la "sorpresa" y darse a conocer a nivel internacional: "Nosotros venimos con todo para robarle su futuro". Además, advierte que la pelea no va a ser una escapada fugaz al otro lado del ?charco? sino que planea emprender su particular conquista de América: "Después de ganarle, quiero pelear en Nueva York, Los Ángeles y en Las Vegas".



Pregunta.- ¿Qué tal Sandor? ¿Cómo lleva la preparación y la estancia en Estados Unidos?



Respuesta.- La verdad es que muy bien, llegamos el jueves de la semana pasada para poder adaptarnos al cambio horario y también un poco para aclimatarnos a la zona y establecer nuestra rutina de trabajo. Las sensaciones son muy buenas, me he podido mantener y he podido entrenar. Estoy deseando ya que llegue la pelea para que se resuelva todo, que al final es lo importante, que se resuelva positivo.



P.- ¿Cómo fue ese momento en el que llaman a su puerta y le ofrecen pelear con Mikey García?



R.- Nosotros estábamos en preparación para un combate el día 11 de septiembre, que fue el campeonato de Europa de Kerman Lejarraga con Dyllan Charrat, estábamos programados en esa cartelera y a mitad de la preparación nos ofrecen la posibilidad de pelear con Mikey García el día 18 de septiembre, una semana después de lo que yo tenía programado.



Evidentemente era una decisión un poco más precipitada, pero nosotros aceptamos. Al final, no había mucho margen de tiempo de reacción, apareció la gran oportunidad y dijimos que sí. Esa fecha, por motivos que desconozco, se pospone y la fijan para el 16 de octubre. A mitad de agosto yo ya venía en preparación y la aprovechamos para coger carrerilla e ir a por Mikey García.



P-. Ante el hecho de dar un paso tan importante en su carrera y en un peso que no es su habitual: ¿Cuál fue su reacción?, ¿Sopesó mucho la decisión con su equipo o aceptó inmediatamente?



R.- Me hicieron la propuesta, estuvo un rato pensativo, unos 20 o 25 segundos, y dije que sí, que íbamos a por ello. Al final, cuando uno entra al boxeo profesional es para tener estas grandes noches, todo el mundo sueña con una pelea de estas características y, evidentemente, cuando te ofrecen la oportunidad no estás en la condición de decir que no. Era una oportunidad que tenía que aprovechar.



Dentro de que está por encima de mi categoría, Mikey García tampoco es un peso wélter natural. Entonces la diferencia de peso o tamaño no va a ser tal y como podría ser. No va a ser una diferencia abismal como podría ser con Errol Spence Jr.



Él (Mikey García) viene de pelear en el peso pluma, superpluma, ligero, superligero? Yo doy bien la categoría de las 140 libras (63,5 kg) e hicimos un peso pactado en 145 (65,7 kg). Realmente es un peso que no me va a costar dar, pero voy a competir cómodo y él tampoco me va a sacar tanta ventaja. Creo que en ese punto estamos bastante igualados.



P.- García, pese a que tiene 30 nocauts, no ha noqueado a nadie desde que está en el peso wélter: ¿Ese ha sido también un factor que se ha tenido en cuenta?



R.- Claro, al final, cuando tu vas subiendo de categoría todo se torna más difícil porque vas perdiendo un poco de poder. La gente a la que enfrentas es más grande, asimila más, está más acostumbrada a recibir un castigo mayor, entonces es más difícil la tarea de acabar un combate antes del límite. Es algo que pensamos que juega a nuestro favor, yo he estado boxeando con mucha gente de las 140 libras que luego han estado compitiendo en la categoría de las 147; he hecho ?sparring? con superwelters, con medianos y me he sentido cómodo. El hecho de que él pegue fuerte, no es un problema, no es un drama. De verdad que creo que esta pelea solo tiene puntos a favor.



P.- Su primera pelea en Estados Unidos y está, como quién diría, viviendo el sueño americano, ¿Cómo se siente y está viviendo estos días?



R.- La verdad es que me siento muy bien, estoy muy a gusto, va a ser un debut soñado pelear contra uno de los mejores libra por libra a nivel mundial. El rival es campeón mundial en cuatro divisiones diferentes, ser la parte principal del evento, el combate estelar? creo que es el debut soñado en Estados Unidos y encima vamos a ir a por la victoria, osea que imagínate. Realmente estoy cómodo, he tenido una acogida muy buena aquí en Fresno, me han recibido con mucho cariño. El boxeo se respira de una manera diferente aquí en Estados Unidos, estoy muy contento de cómo están transcurriendo aquí los días.



P.- Lleva una racha de 9 victorias y, además, dando grandes peleas, ¿Podríamos decir que esta oportunidad llega en el momento más oportuno de su carrera?



R.- Sí, sin duda. Siempre digo que siento que todavía puedo mejorar, qué puedo ser mejor boxeador? No te sabría decir si llega en mi mejor momento, pero sí que estoy convencido de que llega en el momento correcto, ha llegado la oportunidad cuando tenía que llegar y eso también es algo positivo.



P.- ¿Cómo ve a su rival y cómo definiría su estilo de boxeo?



R.- Es un boxeador sólido, inteligente, con mucha experiencia y que se ha visto en todo tipo de situaciones sobre el cuadrilátero. Evidentemente va a ser un futuro ?Hall of Fame? porque es campeón mundial en cuatro divisiones, se ha enfrentado a grandísimos rivales, ha dado grandes combates de boxeo, pero bueno, aquí estamos nosotros para dar la sorpresa. Es normal que él sea el lado A de la pelea pero nosotros venimos con todo para robarle su futuro.



P.- García lleva más de un año sin pelear mientras que usted ha estado más activo: ¿Cree que la inactividad puede ser un factor diferencial?



R.- Hay muchos pequeños detalles que hacen que al final sea un total bastante favorable para nosotros y este es uno de estos puntos. Él lleva tiempo sin pelear? cuando uno es una gran estrella suelen pelear una o dos veces al año como mucho y normalizan un poco esa situación, pero hay que tener en cuenta que ha estado de por medio la pandemia. No se entrena en las mismas condiciones y el estar tanto tiempo apartado del ?ring? es algo que va a ser positivo para nosotros también.



P.- García es cuatro veces campeón mundial y solo tiene una derrota, todo un hueso duro de roer: ¿Cómo plantean la pelea?



R.- Sabemos que va a ser una pelea difícil y dura, evidentemente pelear contra Mikey García nunca va a ser una pelea fácil, pero estamos preparados para ello y tenemos diferentes planes en los que trabajar y nos podemos adaptar a cualquier situación que se de en la pelea. Creo que vamos a poder solventar la papeleta haciendo lo que haya que hacer en cada momento e imponiendo nuestro estilo de boxeo.



P.- La pelea, sin duda, es todo un escaparate a nivel internacional para que se dé a conocer al público extranjero: ¿Qué va a mostrar Sandor Martin al mundo este sábado?



R.- Vamos a dar un ?show? a la americana. He venido para dejar huella, para ganar, para que me conozcan y para robarle el futuro a Mikey García y después de ganarle quiero pelear en Nueva York, Los Ángeles y en Las Vegas.



He venido para dejar huella y hacer historia aquí en Estados Unidos. Es en lo único en lo que pienso. Se que aquí en América les encanta el espectáculo, el boxeo y creo que tengo todos los factores para ofrecerles lo que ellos quieren, vamos a cuajar una buena actuación.



P.- Como es lógico, su foco está centrado en Mikey García, pero, ¿tiene algún plan de futuro?, ¿mantenerse en el peso wélter quizá si todo sale bien o volver al superligero?



R.- No. Esta pelea es una oportunidad que ha aparecido y que tenía que coger sí o sí, pero cuando pase quiero volver a las 140 libras, que es mi categoría, donde yo me encuentro cómodo y donde he obtenido mis buenos resultados. Al menos por el momento no quiero estar en el peso wélter. El futuro cercano se formará en torno a las 140 libras seguro.



P.- ¿Qué mensaje mandarías a tus seguidores y a los aficionados del boxeo antes de esta pelea tan importante?



R.- Dar las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo, que está siendo muchísimo. Realmente me siento un boxeador muy afortunado de vivir esta experiencia y ofrecer a mi país un combate de estas características, solo quiero que al bajar del cuadrilátero se sientan orgullosos del boxeador que tienen. Con eso es suficiente y con su apoyo estoy agradecido.