28-26. Con Andreu no fue suficiente: el Helvetia BM Prointegrada encaja su segunda derrota en Palma del Río

El Helvetia BM Prointegrada ha caído este sábado en Palma del Río (Córdoba) por un ajustado marcador de 28-26 y, aunque no le perdió la cara al partido en ningún momento, no ha podido evitar encajar su segunda derrota en la presente temporada. Los sevillanos, con muchas bajas, llegaron a estar por delante en el marcador, pero no pudieron mantener su ventaja en la segunda parte

Con un equipo repleto de ausencias y sólo un portero disponible, Quique, de los tres que tiene la primera plantilla, el Helvetia BM Prointegrada comenzó el partido con dominio durante los primeros diez minutos pero el equipo de Palma del Río poco a poco fue acercándose en el marcador hasta llegar al descanso con un 15-16. Destacó Carlos González, con seis dianas.

Otra historia totalmente distinta se vivió en la segunda mitad, en la que el Helvetia BM no fue capaz de romper la defensa presionante de los palmeños, a lo que se unieron los múltiples fallos en el lanzamiento y un bajo nivel defensivo. Fernando Castelló intentó cambiar esta dinámica a cinco minutos del final con una defensa al hombre sobre el central palmeño Alberto Ruiz, que hasta entonces había controlado el ritmo en ataque de su equipo durante todo el partido.

Destacó en la segunda parte un titánico Juan Andreu, que redobló esfuerzos para liderar a los suyos y celebró seis tantos, a pesar de que habitualmente es sometido a expeditivas defensas que rozan la ilegalidad y que no obtienen las exclusiones consiguientes de los defensores pese a las reclamaciones sevillanas.

A pesar de todo, el cúmulo de circunstancias adversas fue mucho más allá de posibles reclamaciones a los árbitros. El Helvetia BM Prointegrada realizó un esfuerzo que quedó empañado por una actuación defensiva demasiado deficiente, algo que supo aprovechar bien un rival muy disciplinado que esperó su momento para ponerse en cabeza en el marcador y llevarse los dos puntos gracias al 28-26 final.