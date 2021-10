El abridor Mexicano Urquidy no "tiene nervios" para llevar al triunfo a los Astros

El abridor Mexicano Urquidy no "tiene nervios" para llevar al triunfo a los Astros

Houston (EE.UU.), 27 oct (EFE).- El estelar derecho mexicano José Urquidy tendrá este miércoles la responsabilidad de ser el lanzador que abra con los Astros de Houston el Segundo Partido de la Serie Mundial que van a disputar en el Minute Maid Park contra los Bravos de Atlanta que tienen la ventaja de 1-0 en el duelo al mejor de siete.

Si hay un partido que los Astros necesitan ganar es el de esta noche y Urquidy reconoció en rueda de prensa que está listo para el reto y sobre todo confiado que puede hacer una gran labor desde el montículo.

"No tengo ningún tipo de presión, siempre soy muy tranquilo y sé lo que debo hacer cuando me encuentro en el montículo, al margen del ambiente que pueda darse en el campo", declaró Urquidy, de 26 años. "Además confío en todo el equipo".

Con tan sólo 34 presentaciones (32 aperturas) en Grandes Ligas, Urquidy trabajará en su décimo partido de postemporada desde el 2019, pero sin lugar a dudas lo que pueda ofrecer esta noche desde el montículo marcará su trayectoria y la del equipo en el Clásico de Otoño.

De momento, Urquidy se unirá a Jaime García (2011, dos salidas con Cardenales de San Luis) como los únicos serpentineros mexicanos con dos aperturas en Clásicos de Otoño.

Urquidy ya se estreno en la Serie Mundial del 2019 al tirar 5.2 ceros y adjudicarse la victoria en el Cuarto Partido del duelo con los Nacionales de Washington.

"Estoy en un equipo donde hay mucho talento, donde siempre alcanzamos las finales", destacó Urquidy, que ya es un habitual en la postemporada desde su año de novato. "Por eso, a mi temprana carrera, estoy en otra World Series. Lo único que puedo sentir es satisfacción y estar contento de tener una nueva oportunidad de lanzar y abrir en una Serie Mundial".

Urquidy y los Astros esperan que la salida de este miércoles sea mejor que su primera en esta postemporada, que fue el 18 de octubre en Boston durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Medias Rojas.

La ofensiva de los Medias Rojas destrozó a Urquidy al que castigaron con seis carreras (cinco limpias) en apenas 1.1 entrada de trabajo en el montículo y que le costó quedarse con la derrota.

Precisamente, debido al largo período entre aperturas para Urquidy, el piloto de los Astros, el veterano Dusty Baker decidió darle la bola este miércoles y permitirle otros dos días de descanso para al venezolano Luis García, quien, el pasado viernes, abrió el decisivo Sexto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Medias Rojas.

"Una vez se me dijo que los lanzadores quedan oxidados antes de acabarse", comentó Baker. "Sabemos lo que puede hacer Urquidy y confiamos en él".

Urquidy, quien tuvo marca de 8-3 con efectividad de 3.62 en 20 aperturas de una campaña regular interrumpida dos veces por molestias en el hombro derecho, cree que su ya amplia experiencia de postemporada en los últimos tres años le va a ayudar, en comparación con aquella salida de la Serie Mundial frente a Washington.

"Ahora estoy más feliz", señaló el oriundo de Mazatlán. "Más contento y emocionado por lanzar, pero diferente a la primera vez".

Baker no duda de que Urquidy hará un gran trabajo desde el montículo y siente todo lo positivo que hay en el lanzador mexicano.

"Tenemos plena confianza en Urquidy, porque es bastante tranquilo como lanzador", destacó Baker. "No es nuevo. Ha estado en esto antes. Tenemos que ver su calidad y aprovechar la experiencia y confianza que trasmite desde el montículo".

El mismo sentir expresó Urquidy al reiterar que "Me siento más confiado que la primera vez. Un poco más de experiencia. Sé lo que se siente pitchar en un estadio donde hay muchos fanáticos. Donde te gritan, donde hay mucho ruido y ya tengo esa experiencia".

Urquidy complementa una recta de cuatro costuras que promedió de 150 kilómetros por hora este año con un slider, una curva y un cambio de velocidad.

Además tratará de que ese variado arsenal frene un ataque de los Bravos que "noqueó" al zurdo dominicano Framber Valdez tras 2.0 episodios (más dos bateadores), ayer, martes, en el Primer Partido y ya eliminó este mes a fuertes novenas de la Liga Nacional como los Cerveceros y los Dodgers.

"Sé que es un compromiso muy grande que tengo, pero créeme que no tengo nervios", expresó el lanzador derecho mexicano. "Me siento más feliz, contento de esta nueva oportunidad en la Serie Mundial y eso tal vez lo único que me genera es algo de ansiedad pero en la línea positiva de hacer un buen trabajo, competir y ganar".

Baker está convencido que Urquidy será el abridor que el equipo necesita para alcanzar la victoria y empatar la serie.