Ohtani recibe premio especial por temporada All-Star en dos vías

Houston (EE.UU.), 26 oct (EFE).- La gran temporada All-Star que tuvo en dos vías el pelotero japonés Shohei Ohtani, con los Angelinos de Los Angeles, le hizo merecedor a recibir este martes el premio especial concedido por las Grandes Ligas y entregado por el propio comisionado Rob Manfred.



Ohtani recibió el Premio al Logro Histórico del Comisionado de manos de Manfred antes del Juego 1 de la Serie Mundial el martes por la noche.



"En los próximos años, sé que habrá muchos, muchos premios y reconocimientos que recibirás", dijo Manfred, con Ohtani sentado a su lado. "Pero sentí que 2021 fue tan especial que era importante reconocer el logro histórico que reflejase esa realidad vivida en nuestro deporte pasatiempo nacional".



Ohtani es el decimosexto galardonado con el honor de un premio especial y el primero desde que Manfred sucedió a Bud Selig como comisionado en 2015.



El pelotero japonés tuvo 46 jonrones, 100 carreras impulsadas y 26 bases robadas esta temporada, su cuarto en las mayores después de jugar en su Japón natal. En 23 aperturas en el montículo, tuvo marca de 9-2 con efectividad de 3.18 mientras ponchaba a 156 bateadores.



Ohtani, de 27 años, es el jugador de dos vías más exitoso desde el legendario Babe Ruth, quien lanzó por última vez con regularidad en 1919.



El pelotero japonés fue el primer abridor de dos vías en la historia del Juego de Estrellas, que comenzó en 1933. Mientras que Lanzando para la Liga Americana, también bateó en el primer lugar luego de ser elegido por los aficionados para comenzar en el bateador designado.



"Es realmente un increíble conjunto de logros", dijo Manfred. "Su labor individual fue excepcional".



Por su parte, Ohtani reconoció que "Este premio no se entrega todos los años, así que sé lo especial que es. "No estoy completamente seguro de si realmente me lo merezco, pero como el Sr. Manfred me lo va a dar, lo voy a aceptar".



Manfred respondió rápidamente que Ohtani se lo merecía.



Selig creó el honor en 1998 para conmemorar la racha récord de Cal Ripken Jr. de 2.632 partidos consecutivos jugados. La última vez que se presentó fue en 2014: a Vin Scully por sus 65 años como locutor de béisbol con los Dodgers de Los Angeles, y a Derek Jeter (Yanquis de Nueva York), por sus récords de postemporada en hits (200), carreras (111) y bases totales (302).



Después de perderse todo 2019 en el montículo luego de la cirugía de Tommy John, y lanzar solo dos veces la temporada pasada, Ohtani lanzó 130 1/3 entradas este año.



El derecho japonés había lanzado solo 53 1/3 entradas en 12 aperturas en las Grandes Ligas antes de esta temporada, 10 de ellas como novato en 2018.



Ohtani destacó que nunca se sintió cansado o agotado y que ya estaba listo para comenzar con sus entrenamientos de temporada baja y su programa de lanzamientos.



"Creo que lo más importante que pude sacar de esta temporada fue que pude terminarla sin lastimarme o estar en la lista de lesionados", comentó Ohtani. "Así que esta experiencia definitivamente me ayudará en el futuro".



Cuando se le preguntó sobre su confianza en poder mantener su nivel de juego, Ohtani dijo que se siente "bastante seguro" de poder repetir lo que hizo este año.



"Es realmente extraordinario encontrar un ser humano que pueda desempeñarse al más alto nivel en las Grandes Ligas como lanzador y como jugador de posición", subrayó Manfred.



El comisionado de las Grandes Ligas reconoció que se necesita coraje y fortaleza para no tomar la decisión que los jugadores tradicionalmente hacen (ser un lanzador o un bateador).



"Pero sobre todo se necesita una tremenda resistencia para hacer ambas cosas en el transcurso de un agotador calendario de 162 partidos", destacó Manfred. "En 2021, esa persona extraordinaria vino a nosotros, y fue Shohei Ohtani. Por eso ahora tiene todo el derecho a recibir el premio que le reconoce todas sus virtudes".