Polémica en el voleibol brasileño por la bisexualidad de Superman

Sao Paulo, 26 oct (EFE).- El jugador Maurício Souza, campeón olímpico con la selección brasileña de voleibol, fue suspendido este martes por su club por un comentario de corte homofóbico sobre la anunciada bisexualidad de Superman que generó el rechazo de patrocinadores y colegas de la profesión.



El Minas Tenis Club tomó la determinación de apartar a su jugador después de que dos de los principales patrocinadores, las empresas Gerdau y Fiat, presionaran públicamente a la directiva para que tomara "medidas" en el corto plazo para zanjar el asunto.



Todo comenzó con una publicación de Maurício Souza en su perfil de Instagram en la que se quejó de que Superman será bisexual en la nueva entrega de los cómics de DC que se publicará el próximo mes.



"Ah, es sólo un dibujo, no es gran cosa... Continuemos así y vamos a ver dónde terminamos", dijo en un comentario que ha sido tildado de homofóbico y que, sin embargo, recibió el apoyo de otros nombres importantes del voleibol brasileño, como Wallace y Sidao.



Días después le respondía de manera indirecta a través de la misma plataforma su compañero de la selección brasileña Douglas Souza, quien reconoció abiertamente su homosexualidad.



"¿Es curioso que no me 'volví heterosexual' viendo a superhéroes masculinos besando mujeres? ... Si una imagen así te preocupa, lo siento pero tengo una novedad para tu frágil heterosexualidad jaja Habrá beso, sí. Gracias DC por pensar en representarnos a todos y no solo a una parte", manifestó.



El choque entre los dos jugadores olímpicos generó una enorme repercusión en las redes sociales, si bien Maurício Souza mantuvo en otro mensaje su postura: "Me quedo con mis creencias, valores e ideas". Ambos jugaron juntos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ganaron el oro en Río 2016.



El asunto se reavivó este martes con las notas de repudio de Fiat y Gerdau ante la respuesta tibia del club, que el lunes afirmó que respetaba la opinión de cada uno, pero que no aceptará manifestaciones homofóbicas de jugadores del club.



"Fiat repudia cualquier tipo de declaración que promueva odio, exclusión o disminución de la persona humana y espera que la institución tome las medidas pertinentes y necesarias en el espacio más corto posible de tiempo", afirmó la marca de vehículos.



Finalmente, ante la presión de los patrocinadores, el Minas decidió suspender por tiempo indeterminado a Maurício Souza, al que exigió una rectificación y el pago de una multa.