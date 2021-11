Caleb Plant afirma que nació para pelear con 'Canelo' Álvarez y ganarle

Las Vegas (Nevada, EE.UU.), 2 nov (EFE).- El estadounidense Caleb Plant dijo este martes que el sábado próximo se hará realidad en el MGM Grand Garden Arena el sueño de que nació para pelear con el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y ganarle, aunque entre los aficionados y especialistas no es el favorito.



"Nací para protagonizar el combate que voy a tener el sábado frente a 'Canelo' Álvarez", dijo el púgil de 29 años de la cita que tiene por la unificación del título del peso supermediano.



"No le tengo ningún miedo a 'Canelo'. Estoy listo para ganar, aunque soy consciente que no salgo de favorito, algo que también me motiva a hacer mejor las cosas", manifestó el campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).



Dijo confiar en las cualidades que tiene para derrotar a Álvarez y entrar en la historia del boxeo.



"Poseo velocidad con la que espero superar a Álvarez en todo momento, especialmente a la hora de colocar mis golpes", destacó Plant, invicto en 22 peleas y con 13 victorias por la vía del nocaut.



Plant dijo que respeta la trayectoria de 'Canelo', pero su objetivo es aprovechar al máximo la oportunidad que tiene.



"Soy consciente de la gran oportunidad que tengo de lograr la gran victoria de mi carrera", subrayó.



"Mi confianza en lo que pueda aportar en el cuadrilátero me hace sentir optimista de cara al triunfo, sin importar el mundo de las apuestas, ni que tampoco sea el favorito para los analistas", puntualizó.