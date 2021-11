La industria del cine abraza el boxeo

Itzan Escamilla, de la serie de Netflix Élite, da clases de boxeo con Manel Berdonce en su gimnasio en Las Tablas (Madrid), el 'Berdonce Boxing Studio'. Hovik Keuchkerian triunfa en la piel de 'Bogotá' en La Casa de Papel y Joana Pastrana está a punto de debutar como una de las mujeres de Roma en 'El Corazón del Imperio'. La industria audiovisual española se engancha al pugilismo.



En una charla con EFE, Berdonce explica los beneficios del boxeo para los actores y cómo fue el proceso para montar el centro que lleva su nombre. "La idea surge de varios alumnos que se convirtieron en amigos y después en socios. Me propusieron hacer un gimnasio para enseñar la esencia del boxeo de una forma recreativa, pasándotelo bien, sudando y sin el peligro de los golpes porque al final el boxeo es un deporte de contacto", rememora.



"Estábamos en Brooklyn Fitboxing, donde tenía 100 alumnos. Se acabó esa etapa y me propusieron poner este gimnasio. Llevaban tiempo detrás de mí, pero yo nunca había tenido mucho interés; nunca fue una cosa que me llamó la atención, pero al final me decidí por su insistencia", añade.



Con Berdonce, son cinco socios. Bruno González, defensa central del Leganés; y tres trabajadores importantes dentro de la banca española. Rubén Martínez, Fernando Clarambo y Javier del Portillo.



Este último se enfunda los guantes mientras transcurre la entrevista. Se enamoró del boxeo y acude al gimnasio mañana y tarde. Con 39 años se levantaba a las cinco de la mañana para salir a correr. Su sueño era pelear al menos una vez, y lo logró de la mano de Berdonce. En Bilbao, su tierra natal. "Algo así solo podemos hacerlo los de Bilbao", bromea.



"Montamos este gimnasio porque nos apasiona el boxeo, nuestros trabajos son otros", reconoció un Berdonce que intenta devolverle al boxeo todo lo que le ha dado a él.



Nueve años Campeón de España, el más longevo; Campeón del Mundo Hispano y disputó el título mundial y europeo. Posee las tres estrellas AIBA, máxima calificación para un entrenador, y ha fue seleccionador español durante 7 años, acudiendo a los Juegos Olímpicos de Pekín y Londres; que lleva tatuados y los pases cuelgan en la pared de su gimnasio.



Muros llenos de recuerdos. Fotos con todo tipo de personalidades y los mejores púgiles del mundo. En su despacho guarda los guantes con los que empezó a boxear. "Una locura que se boxeara con esto", rememoró. Fotos de su padre, también boxeador, y la licencia de boxeador de su hijo nada más nacer; a él y a sus dos hijas les educó en los valores pugilísticos.



"El boxeo es un deporte que cada vez más tiene relación con todo. Tiene relación con la vida, fundamentalmente. La vida es como un combate diario en el que lo importante no es no caerse, sino levantarse; el golpe no es lo importante, lo es el qué vas a hacer con ese golpe y qué reacción vas a tener", asegura.



Ahora imparte clase a 400 socios. Gente de la banca, empresarios, abogados, futbolistas, jinetes, actores_ "todos encajan". Sobre estos últimos analiza lo que les puede aportar el boxeo ahora que está de moda y varios deciden cambiar el cuadrilátero por las cámaras al finalizar sus carreras.



Joana Pastrana, la púgil española más laureada de la historia, coprotagonizará una serie próximamente y Hovik Keuchkerian, dos veces campeón de España de los pesos pesados, que fue nominado en 2014 al Goya a mejor actor revelación y que interpreta el papel de 'Bogotá' en la famosa serie 'La Casa de Papel', son dos ejemplos recientes.



"El boxeo te puede ayudar a tener el control y autocontrol de los impulsos, la gestión de las emociones, el control del miedo, cómo dominas el miedo. Ya pueda ser enfrentarte al público, salir al escenario_ Luego el dominio del tiempo y el espacio en el que tú te mueves; tiene muchas transferencias indirectas que luego te ayudan en tu profesión", desgrana Berdonce.



"Luego, fundamentalmente la concentración, la atención. Para hacer un movimiento tienes que encadenar muchos movimientos, sincronizarlos. Esta atención en los movimientos es algo fundamental en los actores y esto les ayuda cuando tienen que estar encima de un escenario", añade.



"Todos los actores que han practicado boxeo han mejorado cualitativamente en su profesión", asegura.



Al acabar la conversación, sale de su despacho y comparte confidencias con los alumnos en un gimnasio que también tiene que ver con el cine. "El decorado es especial, te sientes como dentro de una peli; como Rocky cuando entras", comenta con una sonrisa mientras explica sus fotos y recuerdos que adornas las paredes de ladrillo del 'Berdonce Boxing Studio'.