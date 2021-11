Aimar Olaizola, en su despedida: ?Me estoy sintiendo muy querido?

Pamplona, 11 nov (EFE).- Aimar Olaizola, uno de los mejores pelotaris de la historia, asegura sentirse ?muy querido? por los aficionados a este deporte en vísperas de su despedida tras 23 temporadas como profesional en las que lo ha ganado todo.



?Estoy muy contento por todo lo que me está pasando estos días, y me siento muy agradecido ante las muestras de cariño de la gente?, cuenta a Efe el veterano deportista, que se muestra sorprendido por la cantidad de aficionados que se han acercado a presenciar sus últimos partidos en directo en las diferentes localidades de Navarra y País Vasco donde ha jugado.



Este sábado, en Goizueta, su pueblo, y coincidiendo con su 42 cumpleaños, dirá adiós al deporte que le cambió la vida, tras anunciar el pasado 15 de septiembre en el frontón Bizkaia de Bilbao su intención de dejar de competir a nivel profesional, decisión tras la cual asegura estar ?muy tranquilo?.



?Ya queda menos; estoy viviendo muchas sensaciones distintas, pero todas positivas?, indica sobre unas intensas semanas en las que ha disputado partidos de despedida en Bermeo, Vitoria, Pamplona, Bilbao, Tolosa o San Sebastián.



?Cuando estás en activo, no te das cuenta de cuánta gente te sigue y ve tus partidos. Es ahora cuando soy consciente y lo estoy disfrutando?, comenta el rey del gancho con la izquierda, su golpe favorito.



Olaizola II rememora sus inicios en el mundo de la pelota. ?Con 5 años ya estaba todos los días en el frontón; con 8 o 9 jugaba partidos por todo el País Vasco, y la actividad fue aumentando a medida que cumplía años. Llegaba a jugar a pelota unas 3 o 4 veces al día?.



Señala que, desde siempre, ?en Goizueta todo el mundo ha jugado a la pelota?, lo que sin duda le llevó a él y a una gran parte de sus amigos a decantarse por este deporte: ?De veinte personas que formamos la cuadrilla, dieciocho hemos practicado este juego desde bien pequeños?.



?Me gusta el fútbol y de vez en cuando solíamos jugar, pero lo nuestro era la pelota. En esa época había muchísima afición y pasábamos el día entero en el frontón?, añade.



?La ilusión de todo pelotari cuando se es joven es poder debutar algún día. Me siento un privilegiado al haberme mantenido tantos años en los primeros puestos jugando con los mejores. A los 16 años uno nunca imagina que algo así le pueda llegar a suceder, pero es cierto que lo he dado todo y he trabajado al máximo, además de tener suerte?, explica el deportista forjado a base de empeño y esfuerzo.



De las 14 txapelas conseguidas durante su brillante carrera, Olaizola se queda con una: ?La de 2005, contra Juan Martínez de Irujo; mi primera vez. La modalidad de Manomanista requiere de mucha fuerza y en mi caso me costaba un poquito. Además, iba perdiendo 15-6, pero al final conseguí darle la vuelta y me hice con ella?.



No duda al señalar al también navarro Martínez de Irujo como su rival más complicado: ?Nos ha tocado enfrentarnos en muchos partidos importantes; unas veces ganaba él, y otras, yo?.



?Existía una especie de pique entre la gente aficionada a la pelota. Un sector era de Irujo, y el otro, de Olaizola. Nosotros dos nos hemos llevado bien, pero lo cierto es que entre la gente se palpaba esa competitividad. En el fondo era positivo, porque conseguíamos que la pelota fuera un tema de conversación frecuente?, explica sobre la rivalidad con el de Ibero.



A lo largo de sus más de 1.300 partidos disputados, Olaizola ha pisado el suelo de diferentes canchas, entre las que se queda con dos: ?Me gustan el Labrit y el Bizkaia. Además de ser navarro, el Labrit es un frontón acogedor y con buenas condiciones, que casi siempre se llena de un público que anima mucho.?



?Además, el Labrit es uno de los frontones a los que más gente joven acude, lo que indudablemente mantiene vivo este deporte. Allí las jornadas suelen ser una fiesta y se vive un gran ambiente?, añade sobre la bombonera pamplonesa en la que jugó el último choque el pasado 23 de octubre.



El navarro destaca el cambio de velocidad que ha experimentado en el juego desde que sus inicios en esta disciplina: ?Antes se jugaba a un ritmo mucho más tranquilo, se iba más a bote, pero en estos últimos años todo transcurre de forma muy rápida; se trata sobre todo de buscar el aire?.



En cuanto a la preparación y cuidados necesarios, comenta que él le ha dado siempre mucha importancia a la alimentación: ?La chuleta igual es lo que menos comemos. Detrás de este deporte hay una preparación muy estudiada, no sólo se trata de jugar?.



?Estoy un poco cansado y necesito descargar la mente. Jugar partidos todos los fines de semana te roba tiempo para disfrutar de la familia y los amigos, y quiero hacer cosas que hasta ahora me he perdido?, reflexiona Olaizola sobre la ?nueva? vida que dará comienzo este sábado.



Sobre sus hijos, aficionados al fútbol y a la pelota, como no podía ser de otra manera, confiesa: ?Son conscientes y les da pena mi retirada, ya estaban acostumbrados a ir a mis partidos. Ahora me toca a mí asistir a los suyos?.



Luis Echenique