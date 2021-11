Joel Álvarez: "El Fenómeno siempre gusta, saldré a lucir"

El español Joel El Fenómeno Álvarez, que este sábado se enfrentará en combate por el peso ligero de la UFC al brasileño Thiago Moisés, señaló a EFE desde Las Vegas que en pelea se transforma en 'El Fenómeno', por lo que saldrá "a lucir".

Álvarez podría convertirse, con una buena actuación este sábado, en el primer español en la historia de la UFC en estar clasificado entre los quince mejores luchadores de su división. Ubicaría su nombre junto al de Charles Oliveira, Dustin Poirier y Conor McGregor, entre otros.

El asturiano buscará este sábado, a las 20:00 en DAZN, un hueco entre los reyes del peso ligero tras más de un año de inactividad fruto de la pandemia y de los problemas burocráticos. En mayo tenía programada una pelea con el estadounidense Christos Giagos, pero un visado que no llegó a tiempo le cerró la jaula.



Pregunta: ¿Qué tal la preparación en Las Vegas, cómo la lleva?

Respuesta: La verdad es que muy bien, muy contentos aquí, mola un montón esto. Hemos conocido el instituto que tiene la UFC y es increíble, te facilitan de todo para entrenar, hasta te dan la comida ellos y te facilitan la nutrición.



P: Las instalaciones parecen de película, desde luego.

R: De película, como dices. Tienen de todo, comida, suplementación, cualquier máquina, lo tienen todo para que te dediques a entrenar.



P: ¿Cómo ha sido este campamento, han podido planificarlo con tiempo?

R: El campamento ha sido bueno, esta vez nos han dado 10 semanas y hemos tenido tiempo para hacerlo bien. Muy contentos, te da tiempo a trabajar todas las estaciones necesarias.



P: ¿Qué nos podría decir Thiago Moises? ¿Cómo lo definiría como luchador?

R: Es un gran rival y un gran peleador. Hoy día todo el mundo va bien en todos los aspectos, tanto en el ?stricking?, como en el suelo y en la lucha. Aunque sí destacaría de él su jiu-jitsu, pero bien, hemos preparado una pelea en todos los aspectos.



P: Los dos son grandes sometedores, pero usted tiene una gran ventaja en cuanto a la envergadura. ¿Cree que eso pueda ser un factor diferencial?

R: Yo en cuanto al tamaño y al alcance tengo ventaja, soy una persona muy grande para la división, por lo que yo creo que en el intercambio de pie sí tengo una ligera ventaja.



P: Moisés es todo un hueso duro de roer, viene de perder ante uno de los grandes nombres de la división, Islam Makhachev. ¿Una victoria le abriría la puerta del top 15?

R: Yo creo que sí. Si vencemos a Thiago podemos entrar entre los ranqueados.



P: Podría ser el primer español que entre en el top 15 de la UFC. ¿Cómo lleva eso?



R: Lo afronto como si fuese una pelea más, tampoco puede cambiar mucho el planteamiento. No puedo irme por las ramas, da igual que sea del top 15.



P: ¿Cómo surgió esta oportunidad? Le ofrecieron alguna pelea anteriormente con gente del top y se le canceló un evento.

R: Llevamos un año sin pelear entre unas cosa y otras. Íbamos a pelear en mayo pero se nos cayó la pelea porque no llegó el visado a tiempo y nada, ahora nos ha ofrecido esta pelea el mánager. Es un gran rival y está ranqueado, una oportunidad de lujo que no podíamos dejar pasar.



P: Probablemente esté en la división más complicada de la UFC, todavía tiene cuatro peleas en contrato. ¿Qué cree que venga después, tienes algo en mente?

R: Si sale la pelea bien, la idea es seguir, pero seguir activos, no como ahora que he estado un año sin pelear. Me gustaría volver en marzo, a finales si puede ser. Pelear cada cuatro meses no es bueno estar lejos de la competición.



P: ¿La idea es seguir escalando posiciones en el ránking?

R: Eso es, estar ahí. Ser un trabajador más de esta maravillosa empresa.



P: ¿Le ofrecieron algún rival dentro del top antes de Thiago Moises?

R: Me ofrecieron peleas de reemplazo, pero en otro peso. Además, daban muy poco tiempo de preparación.



P: ¿Qué podemos esperar de Joel Álvarez cuando se cierre la jaula este sábado?

R: Este sábado cuando se cierre la jaula, como digo yo siempre, ya no será Joel Álvarez, será El Fenómeno y el fenómeno siempre gusta, saldré a lucir y espero que todo el mundo esté apoyándome y disfrutando.