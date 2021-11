20-22. Altuna revalida el título ante un enorme Laso

Bilbao, 14 nov (EFE).- El guipuzcoano Jokin Altuna revalidó este domingo en el Frontón Bizkaia de Bilbao el título del Cuatro y Medio y logró su tercera 'txapela' en el acotado tras imponerse en la final por 20-22 al navarro Unai Laso, un debutante en grandes finales que estuvo enorme y quizás mereció más.



La del Cuatro y Medio es una de la tres grandes finales profesionales de la pelota a mano, la especialidad reina de la Pelota Vasca. Es decir, unos de los tres grandes partidos de pelota de cada temporada.



La final resultó larga, muy igualada y disputada de poder a poder, con un Laso decidido a luchar contra el claro favoritismo de Altuna a pesar de los reveses que fue sufriendo a lo largo del envite. El primero, verse por detrás 4-9 habiendo empezado bien.



Al final, después de hasta once empates, ganó Altuna quizás obteniendo un mayor premio del que mereció un juego lleno de dudas y sin acabar ser nunca el enorme pelotari que domina la distancia. Pero Laso, que hizo muchos merecimientos para llegar a 22, salió fortalecido de la final.



Con esta, Altuna suma ya cinco txapelas en grandes campeonatos. Las otras dos las consiguió en el Manomanista, la especialidad reina de la Pelota en la que también es el vigente campeón.



Aunque cedió el primer tanto con una falta de saque, y después otra que supuso el 2-2, arrancó mejor Laso que Altuna, que pareció como desubicado en los primeros compases del partido.



Pero el navarro desaprovechó la oportunidad de irse 5-2 en el marcador, el guipuzcoano hizo un tanto que no esperaba y eso serenó al campeón de Amezketa. Hasta el punto que se volvió dominador y encadenó un 0-7 que le dio una ventaja de cinco tantos que empezó a decantar la final (4-9).



Laso, de azul, no estaba jugando mal, pero Altuna le superaba en el peloteo. Tras un descanso, reaccionó el de Bizkarreta-Gerendiain, que no se desanimaba ni aún viendo que su esfuerzo no tenía premio. Un precioso dos paredes y un fallo al resto colorado acortaron distancias (6-9).



Pero el choque entró en una dinámica de mayor igualdad que se acentuó con una tacada de 5-0 azul que llevó al 12-12.



A partir de ahí, se sucedieron los empates y con 16 iguales llegó un momento que se auguraba clave cuando el navarro se quejó de dolor en la mano izquierda.



Tras otro empate, a 19, se paró el juego, al parecer por el incumplimiento en el público de la obligatoriedad de portar la mascarilla, obligada por la pandemia.



Aunque no se tardó mucho en volver y, en un partido al mejor de cinco tantos, el primero cayó para Altuna porque Laso remató a la chapa, y el segundo para Laso tras jugársela el guipuzcoano hacia un lado al que no fue la pelota (20-20).



El tercer tanto, heroico de lo dos pelotaris, fue para Altuna (20-21) tras un remate cruzado; y el cuarto, el último del encuentro, también fue para el campeón al no poder Laso poner a buena una pelota que dio muy pegada a la pared izquierda.



Marcador (primera cifra de Laso, que sacó en el primer tanto): 0-1, 2-1, 2-2, 4-2, 4-9, 6-9, 6-11, 7-11, 7-12, 12-12, 12-13, 14-13, 14-14, 15-14, 15-16, 17-16, 17-18, 19-18, 19-20, 20-20 y 20-22.



Ramón Orosa