Gil: ?Treinta títulos son muchos, pero queremos ganar más?

Valencia, 17 nov (EFE).- La jugadora valenciana de hockey hierba Amparo Gil ganó este fin de semana la Copa de la Reina con el Club de Campo Villa de Madrid, y, con este título, ya suma treinta trofeos con el club madrileño, una cifra que reconoció que asombra, aunque añadió que quieren ganar muchos más.



?No sabía el dato y cuando supe que era el trigésimo sí que dije: ?son muchos?. Pero, tampoco pensamos en eso, somos un equipo muy competitivo, tenemos la suerte de que hemos ganado muchos títulos, pero siempre queremos más. La gente nos pregunta si no nos aburrimos, y la verdad es que no?, contó Amparo Gil en declaraciones a la Agencia Efe.



?No nos aburrimos porque nos gusta competir y sabemos que tenemos muy buen equipo y que tenemos que competir en todas las finales. Nos exigimos al máximo y lo máximo para nosotras es, por lo menos, estar en las finales y ser competitivas en todas?, añadió Gil, de 33 años, tras una mañana en la que, como arquitecta, ha trabajado diseñando planos.



En la final, el conjunto madrileño se impuso al Junior catalán por 4-2 para volver a ganar este trofeo después de perder la final de la temporada pasada contra el equipo catalán, que frenó la racha de cinco Copas consecutivas del Club de Campo.



Con este título copero, la jugadora de Carpesa acumula nueve ligas, once Copas de la Reina, nueve Campeonatos de España de hockey sala, un EuroHockey Club Trophy, seis subcampeonatos europeos de hockey sala, dos medallas de bronce en la EuroHockey League y un EuroHockey Indoor Championships con la selección de hockey sala.



?Aunque sean treinta títulos con este equipo, al final es uno más, todos tienen algo especial. Nos hacía mucha ilusión volver a ganarlo y estamos muy contentas. El año pasado por muchas circunstancias no pudimos ganar la final, que también estuvo muy ajustada, ellas fueron muy efectivas y creo que este año ha sido al revés?, explicó Gil.



El Club de Campo es el actual campeón de la Liga y, acabada la primera vuelta, se encuentra en primera posición, un lugar que valoró la jugadora valenciana, pero apuntó que, aunque estén líderes, aún pueden mejorar.



?No hemos tenido muy buena vuelta en cuanto a juego, nos está costando un poco. Aunque no haya un título de campeón de liga regular como tal (el título se juega en formato de final four), para nosotras estar primeras es un premio al trabajo que realizamos todas las semanas?, dijo.



Por último, Gil explicó que el objetivo del Club de Campo siempre es llegar a competir en todas las finales. ?Si hacemos sala, jugar la final del Campeonato de España, si hacemos la EuroHockey League, como mínimo, repetir una final como el año pasado y ojalá nos llevemos la Liga otra vez?, finalizó la valenciana.