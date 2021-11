Madre e hija hacen historia al jugar juntas en la Liga Guerreras de balonmano

Una madre de 38 años, Marizza Faría, y su hija de 16, Yeruti Giménez Faría, han hecho historia en el balonmano español jugando juntas un partido de la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría femenina, un hito que ellas no consideran "tan grande" porque están acostumbradas a "hacer muchas cosas juntas".



La mejor jugadora de la historia del balonmano paraguayo, Marizza Faría, última su preparación para disputar con la selección sudamericana el Campeonato del Mundo 2021, que se disputará del 1 al 19 del próximo mes de diciembre en España, cuya preparación compagina con el papel como referente del equipo Unicaja Banco Gijón.



"Sigo feliz, asimilando todo", ha declarado a Efe Marizza Faría, en referencia al "privilegio" que le supuso todo lo vivido, el "guión perfecto" al ser el partido ante el Morvedre retransmitido por televisión, con toda la cantera en la cancha.



"Fue una mezcla de emociones, sobre todo de felicidad", ha reconocido la veterana jugadora, que confiesa: "Se me escapó una sonrisa, quería llorar, me sentía superorgullosa y feliz. Amo el balonmano y ver que mi hija estaba en el mismo equipo fue una pasada. Era mi compañera de equipo, pero quieras o no es tu hija, lo que más amas, es una sensación que solo las mamás podemos entender".



Desde muy pequeña le acompañó a los entrenamientos, ya que 'Tutti' tenía 2 años cuando su madre llegó en 2007 a España para jugar en el que equipo alicantino de Monóvar.



Aunque cuando la joven empezó en alevín estaba un poco cansada, fue cuando su madre fichó por La Calzada de Gijón cuando volvió a coger más interés por el balonmano, deporte en el que siempre ha estado a la sombra de su madre, ha reconocido Marizza, sabedora de que su hija tiene que "hacer su camino" mientras todo el mundo le dice que juega o que es buena "como la madre".



Sobre sus características deportivas, la madre define a su hija como una jugadora de "equipo", que destaca en la primera línea, donde lo hace bien en los tres puestos, tanto de central como en los laterales, incluso de pivote.



Marizza Faría -mundialista con Paraguay en Francia 2007, Serbia 2013, Alemania 2017 y ahora España 2021- ha asegurado que para su país, tras clasificar tercero en Sudamérica por detrás de Brasil y Argentina, es un "premio" estar en el Mundial y competir con los grandes.



En el Campeonato de Mundo de Balonmano Femenino el objetivo de Paraguay es "competir, dar una buena imagen y disfrutar", como lo hace en la máxima categoría del balonmano español en el que protagoniza un guión "perfecto" para poder colgar las botas y poder retirarse este año jugando junto a su hija.



Yeruti, conocida deportivamente como 'Tutti', ha revelado que aprende "mucho" de su progenitora: "Me corrige como compañera, no como madre, porque cuando es así me lo tomo más a pecho. Siempre me dice por qué no entras tú, y yo siempre le bromeo que por qué no lo hace ella".



La joven rechaza definirse y prefiere que se pronuncie su entrenadora Cristina Cabeza, que la ve como una jugadora de "equipo, que marca el ritmo del partido y que sabe muy bien lo que hay que hacer en cada momento".



La técnico, que no ve "una madre y una hija, solo a Marizza, una veterana, y 'Tutti', una joven, que se ayudan mutuamente en el campo", es consciente de que han hecho "historia", si bien hay que "mirarlo con normalidad", valorando a Marizza como un "ejemplo a seguir".



Cabeza conoce a Faría desde su llegada a España, y ha jugado en contra muchos años, por lo que ahora entrenarla es un "privilegio" al tratarse de una deportista "muy inteligente tácticamente, en el aspecto ofensivo y defensivo, que desde el inicio ha tenido muy claro cuáles son sus fuertes y los ha explotado al máximo, por eso a sus 38 años sigue jugando en la máxima categoría a un nivel altísimo".



Sobre 'Tutti', ha subrayado que tiene "mucho que aprender, es una jugadora importante en el equipo juvenil, que poco a poco va a ir sumando muchas cosas al club. También es muy inteligente tácticamente, le falta dejar los nervios y soltarse un poco más con el primer equipo".