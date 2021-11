Miguel Ángel Jiménez: ?Aún me quedan uno o dos años compitiendo en Europa"

Málaga, 30 nov (EFE).- El golfista malagueño Miguel Ángel Jiménez (Málaga, 1964) regresa a su tierra y atiende a EFE tras una temporada ?bastante buena?, en la que no ha logrado victorias pero sí ha dejado intacta su ambición: sigue sintiéndose ?joven? y en forma a sus 57 años.



El laureado golfista tuvo palabras de elogio para Jon Rahm y Carlota Ciganda y reflexionó sobre el presente y futuro del golf español minutos antes de comenzar un curso que organizó su patrocinador Mitsubishi Electric en el Parador de Málaga Golf Club.



Pregunta. Acabó la temporada hace apenas dos semanas. ¿Cómo se encuentra?



Respuesta. De momento, con ?jet lag?. Terminé de competir hace un par de semanas en Arizona, Estados Unidos. Hace cuatro días estuve en República Dominicana y ahora aquí, en mi tierra, desde el domingo. Como en casa.



P. En lo deportivo, ¿cómo define su año 2021?



R. Ha sido un año bastante bueno. No he tenido ninguna victoria en 2021 pero he estado en los diez primeros prácticamente todas las semanas. Perdí en play off, varias veces segundo? fue un año muy positivo, aunque no hubiera triunfos. Jugando bien, muy contento en el campo y disfrutando, que es lo más importante.



P. Son 33 años dando la vuelta al mundo, más de 900 torneos disputados. ¿Cómo mantiene esa mentalidad y la ilusión de seguir ganando?



R. En esta vida, la suerte de hacer lo que te gusta y vivir de lo que te apasiona quizá la tiene el uno por ciento de la gente, y yo estoy dentro de ese uno por ciento. El golf es mi vida, lo es todo. No me importa levantarme por la mañana, ir al gimnasio, entrenar, prepararme para estar en forma? Llevo ya 33 años dando vueltas al mundo y son muchos sacrificios de por medio. Me he perdido mucho de la crianza de mis niños. Estar fuera del ambiente de la familia, mis amigos, por ejemplo.



P. Nos queda Miguel Ángel Jiménez para rato, entonces.



R. Yo espero que sí. Me sigo sintiendo bien, me sigo sintiendo joven. Ahí seguiremos. Hace dos semanas que acabé la temporada y en enero ya empiezo la siguiente, en Hawaii. Sigo teniendo la tarjeta del circuito europeo, que actualmente son cinco o seis torneos al año -circuito regular-, y el resto me dedico a jugar en Estados Unidos. Aunque igual todavía me quedan uno o dos años compitiendo en el circuito regular.



P. ¿Qué opinión tiene del panorama golfístico en España?



R. Creo que en general está bastante bien. Quiero dar la enhorabuena a Carlota (Ciganda), campeona del Open de España que se ha celebrado en Marbella. También a Jon Rahm, por la temporada que ha tenido de número uno del mundo. Tenemos ahí un jugador con un empuje muy fuerte para el golf. Siempre hace falta seguir renovando y hubo suerte desde Severiano Ballesteros para acá, conmigo, con Sergio García y otros jugadores que han sido los motores de este deporte en Europa.



P. ¿Qué se está haciendo bien y qué se debe mejorar en la industria del golf actual?



R. Siempre se puede mejorar. En el golf hay que desarrollar la juventud. Es el futuro. Este es un deporte en el que hay que esforzarse desde críos. Hay que sembrar para mañana, y yo intento un poco eso también, con circuitos y clínics también para ellos.



P. ¿Le queda algún objetivo por cumplir?



R. Me hubiese gustado ganar un Major del circuito regular. Es una cosa que actualmente no va a ocurrir, pero para mí el día a día es lo más importante.



P. El día que se retire, ¿cómo le gustaría que le recordaran?



R. Nunca me lo había planteado. Pues me gustaría que me recordaran como un hombre comprometido con sus amigos, con su familia. Y comprometido con el deporte, al que se lo ha dado todo.



