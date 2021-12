Kerman Lejarraga deja KO a Flatley con este golpe espectacular (video)

El vizcaíno Kerman Lejarraga ha retenido su título de campeón de Europa del superwelter de la EBU tras derrotar por KO en el noveno asalto al inglés Jack Flatley, en el combate estelar de la velada celebrada en el Bilbao Arena ante unos 4.000 espectadores.



Un demoledor derechazo al rostro del británico cuando habían transcurrido apenas treinta segundos de ese noveno 'round' culminó la efectiva tarea de demolición del 'Revólver de Morga', que se mostró siempre superior aunque tuvo que trabajar duro para acabar con la férrea resistencia del púgil de Bolton.

Thrilling fight In Bilbao and an amazing atmosphere - respect to both. Big things coming for @LejarragaKerman and glad to see @JackFlatley_ ok @DAZNBoxing @DAZN_ES ???? pic.twitter.com/WzCSIHKTT5