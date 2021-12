Sandra Sánchez: "Siempre hay margen de mejora"

Madrid, 14 dic (EFE).- La karateca Sandra Sánchez se mostró ambiciosa de cara al futuro después de un año 2021 en el que logró proclamarse campeona olímpica de su disciplina en los Juegos de Tokio y afirmó que "siempre hay margen de mejora".



"Veo el vídeo del Mundial o el de los Juegos y me digo que en el próximo campeonato quiero enseñarles que lo puedo hacer aún mejor. Me quedan retos por cumplir. El año que viene hay Juegos Mundiales y hace cuatro años fui plata, ahí hay un reto que superar", dijo.



"Todo lo que había soñado se hizo realidad y dentro de ese sueño pasaron cosas que ni siquiera había imaginado y que lo hicieron aún más perfecto todo. Confiaba en una medalla. Habíamos trabajado mucho y si las cosas salían, esa medalla tenía que llegar. ¿El color? Ahí ya había días en los que la cabeza te traicionaba. Pero sí, confiaba", indicó.



Preguntada por las claves de su éxito, afirmó: "El secreto es trabajar y tener una ilusión infinita porque es verdad que veo a compañeros y a veces cuesta mantener los entrenamientos, el día a día, no flaquear".



"Sin embargo yo estoy deseando regresar al tatami, volver a entrenar, esa ilusión no la pierdo nunca. Eso hace que sea muy exigente", agregó en la gala de entrega de los Premios AS del Deporte 2021, donde fue una de las galardonadas.



Además lamentó que su deporte no tenga sitio en París 2024: "He puesto todos los granitos de arena que he podido, si había algún evento con el presidente ahí estaba yo hablando con todo el mundo que puede influir, porque al final sí que se mueve a nivel político. He intentado aportar pero en los despachos luego se toman decisiones que no tienen que ver con el deporte en sí".