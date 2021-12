Carolina Marín: "Me gustaría reaparecer en Máster 300 de Huelva con mi gente"

Huelva, 15 dic (EFE).- Carolina Marín, la gran ausente en los Mundiales de Bádminton Huelva 2021 y la gran protagonista fuera de las pistas, afirmó este miércoles que espera quitarse la espina de no haber podido participar en esta cita reapareciendo en el Máster Super 300 de Huelva, el próximo marzo.

"Ya que no he podido jugar el Mundial, me gustaría reaparecer en el Máster 300 de Huelva con toda mi gente", declaró en una entrevista con Efe la campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, que, al igual que le ocurrió con los Juegos de Tokio 2020, se ha perdido estos Mundiales al no estar plenamente recuperada de la grave lesión de rodilla que sufrió en junio pasado.

La onubense dejó claro que, cuando reaparezca, no lo hará como una probatura. "Yo, una vez que piso una pista de bádminton para competir, es por que me siento totalmente segura de competir contra las mejores", aseveró la tricampeona mundial.

En este sentido, añadió que "nunca" voy a probarse, ya que "eso sería sinónimo de volver a recaer", y que, por tanto, para ella "salir a competir e ir a por todas es la única forma de pisar el tapiz".

Marín destacó que estos días se encuentra "sin palabras de la emoción y el agradecimiento" para corresponder al cariño de sus seguidores, pues "la gente" le "está transmitiendo de una forma muy bonita su cariño y admiración", y se lo "están demostrando cada día".

La volantista onubense se mostró "contenta" de poder estar en Huelva y a la vez "un poco triste por no estar dentro de la pista" y que los onubenses disfrutaran de ella "jugando".

"Para mí es importante igualmente estar aquí y rodearme de toda mi gente, que puedan disfrutar de otra manera de mí", indicó, al tiempo que se mostró satisfecha por que su recuperación está yendo "muy bien, la rodilla está respondiendo", con lo que está "bastante contenta".

Con respecto a la competición en la que no puede tomar parte, Carolina Marín señaló que ha visto "poco" y que, una vez que adoptaron "la decisión de no ir al Mundial", se quiso "desvincular de quién iba a ganar o no".

No obstante, comentó que para ella las favoritas son la jugadora de China Taipéi Tai Tzu Ying, la coreana An Seyoung, la india Pusarla Sindhu y la japonesa Akane Yamaguchi.

"Cualquiera de ellas puede ganar, pero ahora mismo todas llevan muchos partidos acumulados este año y ganará la que esté mejor mental y físicamente", opinó la campeona olímpica.

Sobre la actuación de la delegación española en estos Mundiales, reconoció que ha visto a sus compañeros "muy poco", ya que está "muy centrada" en sus entrenamientos, en su recuperación y en acudir a los acontecimientos y compromisos que tiene.

Precisó que este miércoles, por ejemplo, sí ha podido ver parte del partido del toledano Enrique Peñalver en su primer día en el Palacio de Deportes que lleva su nombre. "Por lo general, es una experiencia más para ellos y tienen que sacar conclusiones positivas", afirmó la onubense.