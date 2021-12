Eguibar: "Contento por estar de nuevo delante; ganas de que empiece la carrera"

El español Lucas Eguibar, campeón mundial de boardercross de snowboard, que este viernes marcó el mejor tiempo de la calificación para la prueba de la Copa del Mundo de esa disciplina que se disputará en Cervinia (Italia) declaró a EFE que está "contento por estar de nuevo delante" y que tiene "ganas de que empiece ya la carrera" de este sábado.

"Estoy contento, sobre todo por andar otra vez entre los primeros. En realidad estoy contento con todo. Las tablas están yendo bien, el circuito me gusta; y yo estoy yendo bien", explicó a Efe Eguibar, nacido hace 27 años en San Sebastián, asimismo doble medallista de plata -individual y por equipos- en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 y ganador, la temporada 2014-15, de la general de la Copa del Mundo: competición en la que este sábado apuntará a su quinta victoria.

"Me sentí cómodo en la pista, como quedó demostrado no sólo con el mejor tiempo de hoy, sino con el de los entrenamientos de ayer y con el de hoy de antes de la calificación. Siempre hemos estado delante; así que estoy contento", precisó 'Luki', abanderado de España en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur) en 2018; y Diploma olímpico, cuatro años antes, en los de Sochi (Rusia); donde, tras ganar la Final pequeña, acabó séptimo.

"Me he enfocado, sobre todo, en estar concentrado en mañana; e intentar repetir lo que he hecho hoy; intentando no cometer errores; porque es una pista cortita. Y si cometes un error en la salida, estás bastante perjudicado", explicó a Efe este viernes, desde Italia, el campeón donostiarra.

"Es un circuito en el que perjudica bastante el error", recalcó el 'rider' vasco, que cubrió los 640 metros de la pista en 39 segundos y dos centésimas, 16 menos que el canadiense Eliot Grondin y con 32 de ventaja sobre el austriaco Jakob Dusek; tercero en una calificación en la que otro austriaco, Alessandro Hämmerle -ganador de los tres últimos Globos de Cristal y actual líder de la Copa del Mundo- marcó el octavo crono, a seis décimas de Eguibar.

"Es una pista muy, muy corta; y hay pocos sitios para adelantar. Son cuarenta segundos, más o menos; y si cometes un error en la salida, pierdes distancia con respecto a los demás", apuntó el guipuzcoano.

"Así que, eso: va a ser un asunto de estar enfocado en hacerlo bien desde el principio; y poder demostrar que estamos aquí, en los puestos de delante; como siempre", comentó a Efe Eguibar. "Así que ya tengo ganas de que empiece la carrera", añadió.