La hongkonesa Haughey reclama el título de "reina" tras sumar su segundo oro

Redacción deportes, 18 dic (EFE).- La hongkonesa Siobhan Haughey dio un nuevo paso para coronarse como la auténtica "reina" de los Mundiales de piscina corta de Abu Dabi, tras colgarse este sábado su segundo oro al imponerse en la final de los 100 libre.

Un triunfo que Haughey, a diferencia de lo ocurrido en los 200 libre, no pudo adornar con una nueva plusmarca mundial, tras imponerse con un tiempo de 50.98 segundos.

La hongkonesa, doble medallista de plata en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, no necesitó ni acercarse a su mejor marca del año, los 50.79 que logró hace apenas un par de semanas en la final de la International Swimming League, para dominar a su antojo la final.

Tal y como reflejaron las 33 centésimas en las que Haughey aventajó a la sueca Sarah Sjostrom, plata con una marca de 51.31, y las 66 en las que superó a la estadounidense Abbey Weitzel, que subió al tercer escalón del podio con un crono de 51.64 segundos.

Si en la final de hectómetro libre no hubo sorpresas, todo lo contrario ocurrió en la de los 200 braza masculino, en la que el estadounidense Nic Fink derrotó al gran favorito, el neerlandés Arno Kamminga.

Tras colgarse dos medallas de plata en los Juegos de Tokio y dominar con puño de hierro las pruebas de braza en la Copa del Mundo, Kamminga parece haber llegado agotado a la cita mundialista.

En la final de los 100 braza disputada el viernes el neerlandés ni tan siquiera pudo subir el podio, tras concluir cuarto, y este sábado Kamminga nunca pareció en disposición de poder discutir el triunfo del estadounidense Nic Fink.

Y eso que por momentos Arno Kamminga, que ocupaba la sexta plaza al cubrirse los primeros cincuenta metros, pareció reaccionar, pero la velocidad terminal del estadounidense, que se alzó con el oro con un tiempo de 2:02.28, acabó condenado al neerlandés a la segunda plaza.

Sorpresa la que se produjo en la final de los 100 mariposa masculinos, en la que el sudafricano Chad Le Clos no pudo encadenar su quinto título mundial consecutivo, tras verse superado por el italiano Matteo Rivolta.

La explosiva puesta en escena del nadador transalpino, que pasó los primeros 50 metros por debajo del récord del mundo del estadounidense Caeleb Dressel, hizo estéril la reacción del sudafricano en los dos últimos largos.

Rivolta aguantó el envite final de Le Clos para alzarse con el triunfo con un tiempo de 48.87 segundos, 17 centésimas menos que el sudafricano, que por primera vez desde los Mundiales de Estambul 2012 no ocupó el primer escalón del podio en los 100 mariposa.

Por su parte, la china Bingjie Li se coronó nueva campeona del mundo de los 800, tras imponerse a la rusa Anastasiia Kirpichnikova y a la italiana Simona Quadarella con un tiempo de 8:02.90 minutos, la quinta mejor marca de todos los tiempos.

La nadadora china, pese a nadar por debajo del récord del mundo (7:59.34) de Mireia Belmonte hasta mediada la prueba, no pudo igualar los registros de la española en el segundo tramo de la carrera.

Una circunstancia que no impidió a Li, bronce en la prueba de los 400 en los pasados Juegos de Tokio, aventajar en tres segundos y medio a la rusa Kirpichnikova, plata con un crono de 8:06.44, y en cinco a Quadarella, que se colgó el bronce con un registro de 8:07.99 minutos.

Mucho más cerca se quedó de récord del mundo el relevo de los Países Bajos de 4x50 estilos mixto tras imponerse en la final con un tiempo de 1:36.20 minutos, tan sólo 2 centésimas más que la plusmarca universal que estableció el propio cuarteto neerlandes el pasado mes de noviembre en los Europeos de Kazán.

El triunfo permitió a Ranomi Kromowidjojo igualar al estadounidense Ryan Lochte como los únicos nadadores capaces de ganar al menos una medalla de oro en seis ediciones diferentes de los Mundiales de piscina corta.

Si la veterana Kromowidjojo no pudo ocultar su alegría, mucho menos su compatriota Kira Toussaint, que se resarció de su mal papel en la final de los 200 espalda, en la que no sólo no subió al podio, sino que concluyó en una discretísima séptima posición.

Muy lejos de la ganadora, la estadounidense Rhyan White, que con un tiempo de 2:01.58 se impuso a la canadiense Kylie Masse, plata en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, y a su compatriota Isabelle Stadden.

Javier Villanueva