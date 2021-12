Icardo: ?Quiero seguir escalando posiciones del ranking hasta llegar al uno?

Valencia, 29 dic (EFE).- La jugadora valenciana de pádel Tamara Icardo afirmó que 2021, en el que ha ganado dos World Padel Tour (WPT) junto a su compañera Delfi Brea, ha sido un año de "primeras veces" y que su objetivo en 2022 es "seguir escalando posiciones en el ránking hasta llegar a ser el uno?.

Icardo recordó en una entrevista con EFE su primer torneo WPT en Santander, que ?fue súper especial al ser el primero?, y el segundo en Valencia, sobre el que contó que todo el mundo le decía que se le salía la alegría por los ojos. "Fue una pasada jugar con toda mi gente y con el público. Me hizo mucha ilusión?.

?En Santander hizo falta el público, pero aún así tuve la suerte de que pudo venir mi familia para verme y en Valencia sí que dejaron entrar público, había bastante aforo. Se presentaron partidos muy duros y noté muchísimo el apoyo del público?, agregó la jugadora, que se convirtió en la primera valenciana en ganar un WPT.

Icardo, de 26 años, ha experimentado un gran salto esta temporada con su nueva compañera Brea y su entrenador Gaby Reca, una campaña que explicó que ha sido ?de primeras veces, de experiencias nuevas y de aprendizajes?.

?Me llevo un aprendizaje tremendo este año porque me he profesionalizado mucho más, he hecho cambios en mi equipo y, además del pádel, le he dado mucha importancia a la parte física y psicológica. No sabría decir exactamente donde ha estado la clave, pero creo que mi el trabajo y que todo el mundo ha puesto de su parte para que nos vaya súper bien ha sido fundamental?, explicó.

Pero, Icardo, tras clasificarse esta temporada para su primera cita de Maestros al finalizar en la quinta posición de la Race 2021, no pudo disputar el Master Final a causa de una lesión en la mano de la que fue operada a principios de diciembre.

?Me hacía mucha ilusión jugar el Master, pero le di prioridad a empezar bien la temporada, que el año que viene va a ser muy larga y si lo pongo en una balanza me compensa más empezar mejor el año que viene. Me han quitado ya los puntos y me han pintado bastante bien el proceso de recuperación, así que lo llevo con paciencia y optimismo?, explicó.

Además, Icardo también se ha convertido esta temporada en la primera valenciana en ser convocada por la selección española para el Europeo en Marbella (Málaga) y el Mundial de Doha (Catar), dos certámenes en los que España se ha proclamado campeona tanto en categoría masculina como femenina.

?Que me convocaran para el Mundial me pareció increíble. Estoy encantada con la experiencia, aunque, por otro lado, estaba un poco mal porque fue donde me lesioné, pero intentaba ver el lado positivo que es poder estar ahí y me permitió conocer a las jugadoras mejor, y me gustó mucho. Fue un regalo y un premio a todo el esfuerzo?, apuntó.

Icardo, con paciencia y optimismo, espera que la mano empiece a funcionar, que se cure lo mejor posible. ?Quiero que la siguiente temporada sea mejor todavía, tengo que esforzarme para ello. La idea es empezar el WPT, el de Miami (22 de febrero), pero tengo que empezar la rehabilitación y ver los plazos. Lo que más me preocupa ahora mismo es que la mano se recupere?, finalizó.