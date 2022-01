Strolz se estrena en Copa del Mundo en el eslalon de Adelboden

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- El austríaco Johannes Strolz, 29 años, consiguió su primera victoria en la Copa del Mundo al dominar el eslalon de Adelboden (Suiza) por delante de su compatriota Manuel Feller (+0.17 segundos) y del alemán Linus Strasser (+0.29).

Strolz no entraba en los pronósticos en su participación número 64 de la Copa del Mundo, ya que no era un habitual de los puestos altos y su porcentaje de finalizaciones no era excesivo, pero esta vez tocó el cielo de la victoria.

Feller y el también austríaco Fabio Gstrein habían concluido en primera posición ex aequo con 54.06 en la primera manga y Strolz, séptimo a 0.17 segundos, parecía tener demasiados competidores por delante para dar la campanada, pero su excelente rendimiento y la caída de algunos como Gstrein o el francés Alexis Pintureault le fueron allanando el camino.

En la general de la Copa del Mundo no hay cambios con el suizo Marco Odermatt al frente y destacado con 845 puntos. En la general de la especialidad el noruego Sebastian Foss-Solevaag y el sueco Kristoffer Jakobsen lideran con 140 puntos. Tercer es Strolz con 100 puntos.