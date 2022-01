Rusia recupera a Shishkarev para el partido con España

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El extremo ruso Daniil Shishkarev podrá disputar finalmente el encuentro del Europeo de Hungría y Eslovaquia que enfrentará esta tarde (15:30) al conjunto ruso con España, tras dar negativo en la prueba PCR a la que se sometió el jueves.

Shishkarev, de 33 años, regresará, de este modo, a la convocatoria del equipo ruso tras perderse los dos últimos partidos ante Eslovaquia y Suecia al dar positivo por coronavirus.

"Me he ejercitado durante el aislamiento porque, si se desea, en una habitación de hotel se puede hacer cualquier ejercicio, excepto jugar los partidos. No es fácil evaluar mi condición ahora mismo, pero espero estar listo para poder jugar de inmediato", señaló Shiskarev en declaraciones a la página web de la Federación Rusa.

Quien no estará ante España será el lateral Sergei Kosorotov, máximo realizador del conjunto ruso en la primera fase del Europeo con catorce dianas, que ya se perdió el encuentro que enfrentó el jueves a Rusia con Suecia tras dar positivo por coronavirus.