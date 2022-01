Sean Payton renuncia como entrenador de los Saints después de 15 temporadas

Redacción deportes, 25 ene (EFE).- Sean Payton anunció este martes su renuncia como entrenador de los New Orleans Saints de la NFL después de 15 temporadas.

"En este momento no sé qué sigue y se siente bien. Tengo una visión para hacer cosas en el fútbol y seré honesto, podría volver a entrenar en algún momento, pero no es ahí donde está mi corazón en este momento, no este año", explicó Payton en conferencia de prensa.

En su última temporada los Saints terminaron con marca de 9-8 en el segundo lugar de la División Sur de la Conferencia Nacional, números que no les alcanzaron para estar en la postemporada.

Payton, de 58 años, acumuló con New Orleans 152 triunfos y 89 derrotas en temporada regular, además de nueve victorias y ocho caídas en postemporada en 15 campañas.

De esas 15 clasificó en nueve a playoffs, fue eliminado dos veces en la ronda de comodines, cuatro en la serie divisional y disputó tres finales de la Conferencia Nacional de las que ganó una.

El entrenador agradeció al gerente general de los Saints Mickey Loomis por compartir su visión y a los seguidores de New Orleans por su apoyo.

"Más que mi gerente general, más que la persona que me contrató y me apoyó, Mike es uno de mis mejores amigos. Estoy muy agradecido con la ciudad, con los jugadores y, claro, con la fantástica afición de los Saints; han sido increíbles", agregó.

El nacido en San Mateo, California, arribó a New Orleans en 2006, campaña en la que fue nombrado entrenador del año, y cuatro temporadas después llevó al equipo a ganar el Super Bowl XLIV, el único en la historia de la franquicia.

Sean Payton lamentó no haber brindado a los fanáticos más triunfos en el Louisiana Superdome, hogar de los Saints, en esta última temporada en la que ganaron tres juegos y perdieron cinco.

"Estos fanáticos son otra cosa, es una multitud fantástica que merecían ver ganar más veces a su equipo. Lo único que les digo es gracias por dejarme ser su entrenador".

Antes de terminar su conferencia el "coach" compartió, entre risas, su favorito para la final de la Conferencia Nacional de este domingo en la que se medirán los San Francisco 49ers ante los Angeles Rams.

"Nuestro récord fue de 9-8 y no llegamos a los playoffs, así que estamos apoyando a los Rams por eso".