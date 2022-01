Gedeón: "Nunca nos dan como favoritos para ganar, pero siempre llegamos"

Madrid, 29 ene (EFE).- El capitán de la selección española de balonmano, Gedeón Guardiola, destacó la capacidad competitiva del conjunto español, que pese a que "nunca" aparece como favorito para alzarse con el triunfo, "siempre" acaba peleando por las medallas.

en una entrevista concedida a la Agencia EFE en la previa a la final del Europeo de Hungría y Eslovaquia, en la que los "Hispanos" intentarán alzarse con su tercera corona continental consecutiva.

Pregunta.- Cuatro finales consecutivas. ¿Qué tiene de especial esta selección que nunca falla?

Respuesta.- Creo que el espíritu de sacrificio, la garra y, sobre todo, la actitud con la que afrontamos cada partido y cada entrenamiento, cómo el equipo se aplica al trabajo en el día a día es algo muy particular y la gente que llega nueva capta enseguida esa filosofía.

P.- ¿Es la humildad en el trabajo lo que les hace diferentes?

R.- Pese a que parece que nunca nos tienen en cuenta, que nunca nos ponen como favoritos para ganar los títulos el equipo sigue trabajando con humildad y siempre llegamos. Creo que es un papel que nos viene bien.

P.- Con un equipo inmerso en pleno relevo generacional, sin la presencia de piezas fundamental en los éxitos de los últimos años ¿Se imaginaba poder volver a pelear por el título?

R.- Era complicado. Es verdad que el objetivo era poder llegar lo más lejos posible, alcanzar las semifinales, pero también éramos conscientes de que teníamos nuevas incorporaciones que no tenían tanta experiencia a este nivel. Sin embargo, los nuevos han demostrado con creces que están a aun gran nivel, que son jugadores que pueden estar muchos años en la selección y que pueden aportar muchas cosas para que el equipo pueda seguir peleando por las medallas.

P.- ¿Qué le ha sorprendido más de los nuevos jugadores?

R.- Sobre todo lo rápido que se han adaptado al grupo y el desparpajo que tienen. No me gusta mucho personalizar, pero por ejemplo en las semifinales tanto Peciña como Miguel -Sánchez-Migallón- hicieron un partido excelente en defensa. Contuvieron a un gran equipo como es Dinamarca, no estamos hablando de un cualquiera, sino de Dinamarca, y lograron contener a los jugadores daneses.

P.- Hablando de Peciña, sorprende lo bien y lo rápido que se han compenetrado en defensa. ¿Cómo es esa relación?

R.- A Peciña ya le conocía de hace años, porque estuvimos juntos en Pamplona. Es muy buen compañero y, sobre todo, es un gran profesional. Se implica al máximo en todos los entrenamientos, en la sesiones de vídeo, en la preparación de los partidos. Es muy fácil compenetrarse con alguien así.

P.- ¿Es el inicio de otra pareja como la que formó durante muchos años con Viran Morros?

R.- No creo, porque a mi tampoco me queda mucho más aquí, yo intentaré aguantar lo máximo posible, pero es verdad que nos compenetramos muy bien, así que quiero disfrutar con él estos momentos. Además tenemos una ventaja, porque si yo no estoy tenemos a Miguel que cumple ese papel muy bien. Es un jugador que se mueve muy bien tanto en la defensa 6-0 como en el 5-1.

P.- Centrándonos en la competición. ¿Se sintieron un poco minusvalorados por Dinamarca?.

R.- Creo que hay muchas selecciones que no nos tienen en cuenta y se creen que van a ganarnos fácil. Puede parecer que Dinamarca quería jugar con nosotros, porque nos había ganado las dos última veces que nos habíamos enfrentado en una semifinales, pero ayer les demostramos que en la próxima ocasión se lo tendrán que pensar dos veces.

P.- En la final se enfrentarán con Suecia un equipo que, como ustedes, destaca por la fortaleza de su colectivo. ¿Qué tiene que hacer España para ganar?

R.- Hay que hacer lo mismo que hicimos en la fase de grupos, aunque esta vez será más complicado, porque estarán más preparados después de perder con nosotros hace dos semanas. Debemos seguir fuertes en defensa, alternar tanto la defensa 6-0 como la 5-1 para intentar que no se sientan cómodos en ataque, porque cuando jugadores como Gottfridsson o Carlsbogard juegan con comodidad son muy peligrosos.

P. ¿Qué significaría para un equipo como éste, en pleno proceso de construcción, ganar una medalla de oro?

R.- No por llegar a la final está todo hecho. El equipo tiene que seguir evolucionado en cada partido. Después de este Europeo vendrán más concentraciones, otros torneos y hay que seguir creciendo. Yo con 37 años sigo aprendiendo, así que, que menos se puede esperar de chavales de 24 o de 25 años.

P.- España puede igualar a Suecia como el único equipo capaz de encadenar tres título consecutivos de campeones de Europa. ¿Son conscientes de que pueden hacer historia?

R.- Somos conscientes, pero no es una obsesión que tengamos. Queremos ganar, disfrutar de cada minuto, de cada defensa, de cada ataque como hicimos en las semifinales con Dinamarca y lo de entrar en la historia es algo que vendrá después, pero lo primero es dejarse la piel en la pista para poder ganar.

Javier Villanueva