Almeida: "El deporte nos debe enseñar el camino a seguir como sociedad"

Madrid, 1 feb (EFE).- José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, destacó que la ciudad que dirige, que este año ha sido designada 'Capital Mundial del Deporte', está "identificada con los valores" de la práctica deportiva, que son los que "deben enseñar el camino a seguir como sociedad".

En un acto multitudinario celebrado en el estadio Vallehermoso, la ciudad de Madrid dio el pistoletazo de salida a su condición de 'Capital Mundial del Deporte 2022', un reconocimiento con el que coge el testigo de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) y Guadalajara (México), anteriores depositarias del título, creado en 2019 por ACES Europa, una entidad privada con sede en Bruselas.

"El deporte nos habla de cuál debe ser el camino que tenemos que seguir como sociedad", dijo Martínez-Almeida.

"Qué mejor para la sociedad madrileña que entre todos podamos compartir los valores del deporte y salir adelante para dejar atrás esta pandemia. Por eso trabajamos en dos ejes fundamentales: fomentar la práctica del deporte como escuela de vida y de hábitos saludables para que repercuta en la mejora de todos", destacó.

"El deporte cada uno lo puede hacer de acuerdo a sus posibilidades y capacidades porque somos una ciudad con afición entregada a los valores del deporte", señaló.

Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, dijo que "el deporte es la herramienta más transversal que tienen todas las ciudades".

"Nuestro reto tiene que ser que no falte un polideportivo en un barrio o no haya una actividad en un distrito que no pueda hacer un niño. El deporte y la salud son fundamentales y nuestro equipo de gobierno no tiene miedo a la palabra competir. Apostamos por el deporte base, por los grandes clubes y por cómo el deporte atraviesa nuestra ciudad", declaró.

Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, comentó que "la excelencia de los grandes deportistas siempre buscan un referente de ciudad y Madrid siempre se ha posicionado así".

"Los eventos tienen que ser una referencia para los más jóvenes porque ayudan a la estrategia de apoyar a Madrid. El deporte debe ser un socio dinamizador de Madrid como ciudad para que la sociedad tenga alma deportiva", añadió.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, destacó que "pocas ciudades del mundo han tenido la suerte de ver durante dos años consecutivos la final de la Liga de Campeones entre dos de los mejores equipos", en alusión al Real Madrid y el conjunto rojiblanco.

"Madrid es una magnifica ciudad deportiva, de ocio y todo tipo de situaciones y hay que cuidar este título de 'Capital mundial del deporte'", señaló.

Entre los embajadores de la candidatura están el exfutbolista Emilio Butragueño, la boxeadora Joana Pastrana, el nadador paralímpico Carlos Martínez, el atleta Fernando Carro, el 'skater' Danny León, la exjugadora de baloncesto Amaya Valdemoro y la atleta paralímpica Sara Andrés.