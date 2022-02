Brady aparece y afirma que no ha tomado una decisión respecto a su retiro

Redacción deportes, 31 ene (EFE).- El pasador de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, afirmó este lunes en su podcast "Let's Go" que no ha tomado una decisión respecto a retirarse luego de 22 temporadas en la NFL.

"No lo sé. Lo sabré cuando el tiempo sea el adecuado. Hay mucho interés en cuándo dejaré de jugar; lo comprendo. Cuando sepa lo sabré, cuando no lo sé, no lo sé. No voy a apresurarme hacia una conclusión con respecto a eso", fue su explicación.

El sábado varias fuentes afirmaron que el considerado mejor jugador de la historia de la NFL había anunciado su retiro.

Las reacciones de figuras de la liga, así como de la NFL se amontonaron en despedidas y homenajes para el poseedor de siete anillos de Super Bowl.

El último partido del pasador en esta temporada fue en la derrota de Tampa Bay en la ronda divisional de la Conferencia Nacional por 30-27 contra los Rams. Brady aún tiene un año de contrato con los Bucs por lo que explicó que aún debe sopesar varias cosas.

"A veces, toma tiempo realmente evaluar cómo te sientes y qué quieres hacer. Pienso que cuando sea el momento adecuado estaré listo para tomar una decisión, en un sentido u otro, justo como ya había dicho", insistió.

El sábado pasado, después de la cascada de mensajes para despedir la carrera del pasador su agente Don Yee quiso aclarar la situación.

"Comprendo la especulación adelantada respecto al futuro de Tom. Sin meterme en la precisión o imprecisión de lo que se está reportando, Tom será la única persona que exprese sus planes con precisión total, algo que deberá ocurrir pronto", comentó Yee.

En su podcast el mariscal de campo también explicó que nunca fue su intención restar atención a las finales de la NFC y AFC que estaban por jugarse.

"El enfoque debe estar en esos grandes juegos, yo intentaba disfrutar un gran fin de semana de partidos. No sucedió de ese modo porque mi teléfono sonó todo el tiempo, pero es parte de la situación en la que me encuentro".

Tom Brady; 15 veces Pro Bowl, récord de la NFL; terminó la temporada 2021 como el pasador número uno en yardas con 5.316 y con más anotaciones, 43. Además cerró su participación en playoffs con 86 pases de anotación en su carrera, otra marca de la liga.