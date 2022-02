Las figuras de los Juegos de Pekín 2022

Madrid, 1 feb (EFE).- Estas son algunas de las figuras de los deportes de nieve que competirán en la XXIV edición de los Juegos Olímpicos de invierno, con sede en Pekín, que se inaugurarán el próximo viernes en la capital china;

MIKAELA SHIFFRIN (USA):

=====================

A los 22 años ya lo había ganado absolutamente todo en el esquí alpino, el deporte rey invernal. Con 26 -y nada que perder- en Pekín intentará sacarle aún más brillo a su superlativo palmarés, que incluye dos títulos olímpicos y seis mundiales, así como tres victorias globales en la Copa del Mundo: competición que lidera, por delante de la eslovaca Petra Vlhova, que en China le discutirá el oro en las disciplinas técnicas.

En los Juegos de Sochi (Rusia) se proclamó, con 18, la campeona de eslalon más joven del olimpismo; y hace cuatro, en los de PyeongChang (Corea del Sur), capturó oro en gigante y plata en combinada. Es una de las únicas siete esquiadoras de toda la historia con victorias en todas y cada una de las disciplinas; y sus 73 triunfos en la Copa del Mundo sólo los superan su compatriota Lindsey Vonn (con 82) y el sueco Ingemar Stenmark -plusmarquista absoluto, con 86-, ya retirados.

Su último éxito en la competición de la regularidad, en el eslalon de Schladming (Austria) supuso un nuevo récord histórico absoluto para la super-depredadora de Vail (Colorado), al elevar a 47 su nómina de victorias en una misma disciplina, mejorando a Stenmark, 46 veces vencedor en el gigante. Aleksander Aamodt Kilde -ganador del Globo de Cristal hace dos temporadas-, con el que comparte vida privada, también será una de las figuras a seguir en China: el noruego es segundo en la general de la Copa del Mundo, que encabeza el suizo Marco Odermatt.

RYOYU KOBAYASHI (JPN):

=======================

A principios de año ganó por segunda vez el prestigioso Cuatro Trampolines y estuvo a punto de convertirse en el primero de la historia en ganarlo dos veces con un pleno de triunfos en las cuatro rampas, algo que evitó el austriaco Daniel Huber al ganar la última prueba. De momento, es, junto al alemán Sven Hannawald (2002) y el polaco Kamil Stoch -triple oro olímpico, que lo logró en 2018, un año antes que él y al que tampoco habrá que descartar en Pekín 2022- uno de los únicos tres que lo ha ganado con un 'Grand Slam'.

2019 fue su gran temporada, en la que lo ganó prácticamente todo, incluida la Copa del Mundo, competición en la que tras vencer el pasado sábado en Willingen elevó a 26 su relación de victorias; y en la que muy probablemente se jugará el título tras los Juegos con el aleman Karl Geiger, que fue segundo el domingo -por detrás del noruego Marius Lindvik- en la segunda prueba disputada en Alemania y le arrebató el liderato por poco (tres puntos).

Con 25 años, Kobayashi está ante el gran reto de su carrera. En Pekín optará a todo, pero, sin duda, parte como gran favorito al oro olímpico en el trampolín largo.

ESTER LEDECKA (CZE):

===================

Deportista única. Hace cuatro años, en PyeongChang, marcó un hito histórico: nadie antes había ganado oro olímpico en dos deportes distintos en los mismos Juegos y la checa lo logró en snowboard -su 'especialidad'- y en esquí alpino. Sorprendió primero al ganar el supergigante alpino; siete días antes de rizar el rizo y anotarse el gigante paralelo de 'snow', disciplina en la que un año antes había capturado oro en España, en los Mundiales de Sierra Nevada (Granada).

A pesar de que esta temporada no está, en teoría, en el mismo nivel que hace cuatro años, jamás hay que descartar a la habitualmente sonriente supercampeona de Praga, que afirma que es la misma de siempre, aunque ahora lleva "el pelo algo más largo"; y que no hay problema que no solucione un buen helado de chocolate.

A los 26 años, defenderá ambos titulos sin ningún tipo de presión. La talentosa checa es capaz de cualquier cosa en China.

SHAUN WHITE (USA):

=================

El californiano se dio a conocer en los Juegos de Turín 2006, donde, con su larga melena pelirroja, se hiuzo popular como el 'Tomate volador'. En los de Vancouver (Canadá) revalidó el título olímpico en el 'halfpipe' de snowboard, en el que 'sólo' pudo ser cuarto en la cita olímpica de Sochi. Después de que le dieran 62 puntos en la cara tras accidentarse durante un entrenamiento en un 'superpipe' Nueva Zelanda, poco más de un mes antes de los Juegos, White salió de Corea con un tercer oro olímpico.

Su vida personal , con algún que otro claroscuro, es igual de espectacular que su trayectoria deportiva, en la que cuenta trece victorias en los X-Games de invierno y es el único que también capturó oro en los de verano, al ser asimismo un avezado skateboarder, sobre todo en la modalidad vert.

Con 35 años, será el más veterano en la prueba olímpica de los Juegos de Pekín, donde aún podría ampliar más su condicion de leyenda.

ANNA GASSER (AUT):

=================

Se convirtió en la 'Nadia Comaneci' de los Mundiales de Sierra Nevada 2017 , en los que confirmó su condición de favorita al ganar con la puntuación perfecta (100 puntos) la prueba de 'Big Air', disciplina del snowboard en la que capturó oro en PyeongChang, donde al igual que en Sochi también compitió en slopestyle y la modalidad en la que triunfó debutaba en el calendario olímpico.

Un año después de su éxito olímpico, sufrió una grave lesión de tobillo y muñeca derechos en Laax (Suiza), que la obligó a parar durante unos cuantos meses y la obligó a perderse los Mundiales de Park City (EEUU), en los que no pudo defender título. La temporada siguiente ganó los X-Games de Hafjell (Noruega) y el pasado curso volvió a ganar la Copa del Mundo de slopestyle y de freestyle.

En una entrevista reciente con el diario vienés Der Standard, Gasser -nacida hace 30 años en Villach- admitió que en PyeongChang era la gran favorito y que ahora será "sólo una de las favoritas". Motivo por el que en China tiene poco que perder y bastante que ganar.

JOHANNES HÖSFLO KLÄBO (NOR):

============================

Séxtuple campeón mundial de esqui de fondo, en los Juegos de PyeongChang contribuyó a que Noruega ganase el medallero al lograr, con 21 años, tres oros: en el sprint individual, el sprint por parejas y en el relevo 4x10 kilómetros. Pruebas que ganó asimismo un año después en los Mundiales de Seefeld (Austria): revalidando esos títulos la temporada pasada en los de Obertdorf (Alemania).

Lidera claramente la general de la Copa del Mundo, con casi 400 puntos de ventaja sobre el ruso Alexander Boltchunov (cuya compatriota Natalia Nepryayeva comanda la general femenina); una competición que se anotó 2018 y 19 y en la que cuenta 47 victorias y 65 podios.

Kläbo posee varios récords de precocidad, entre ellos los de ser el más joven en ganar una prueba de la Copa del Mundo, el Tour de Ski, un título mundial o un título olímpico. En China será una de las piezas clave para que Noruega intente renovar su primer puesto en el medallero final.

CHLOE KIM (USA):

===============

La estadounidense ya hubiese optado, como poco, al podio en los Juegos de Sochi'14 (Rusia), pero como de aquella sólo tenía trece años y no la dejaron competir, capturó oro olímpico con 17, hace cuatro, en los de PyeongChang, en Corea del Sur: la tierra de sus abuelos. Donde se convirtió de igual manera en la más joven campeona olímpica de snowboard al ganar el 'halfpipe'.

Ahora, con 21, vuelve a ser la gran favorita en esa disciplina en los Juegos de Pekín y una de las principales rivales de la española Queralt Castellet, que apuntará alto en su quinta comparecencia olímpica.

En 2019, Kim se proclamó campeona mundial en Park City (Utah), título que revalidó el año pasado en Aspen (Colorado), asimismo en Estados Unidos; donde Castellet -principal baza española en China, junto al vasco Lucas Eguibar, campeón del mundo de boardercross, otra de las disciplinas del 'snow'- capturó bronce.

La talentosa 'rider' -que suma seis oros en el superpipe de los X-Games- no es sólo eso: Kim ha participado en diversas series y concursos de televisión y tuvo un papel secundario en una de las películas de 'Los Ángeles de Charly'. El año próximo estudiará ciencias en la Universidad de Princeton. Pero antes intentará saborear de nuevo la gloria olímpica.

MATTHIAS MAYER (AUT):

=====================

Hijo de Helmut Mayer -plata en el supergigante olímpico de Calgary'88 (Canadá)- el austriaco no había logrado victoria alguna en la Copa del Mundo cuando sorprendió al mundo al capturar oro en el descenso, la prueba reina del esquí alpino, en los Juegos de Sochi (Rusia).

Cuatro años después, se proclamó campeón olímpico de supergigante en los de PyeongChang (Corea del Sur). Y, sin sumar demasiados, logró triunfos de lustre como los de los descensos de Kitzbühel (Austria) o de Kvitfjell (Noruega, en la pista olímpica de los Juegos de Lillehammer) en Copa del Mundo, en la que cuenta 11 victorias

A sus 31 años, el campeón carintio -tercero en la general de la Copa del Mundo, por detrás del suizo Marco Odermatt y del noruego Aleksander Aamodt Kilde-, candidato en las dos pruebas de velocidad, puede convertirse en el segundo de toda la historia en ganar tres oros olímpicos en tres Juegos diferentes: emulando al noruego Kjetil Andre Aamodt, el esquiador alpino más laureado del olimpismo (cuatro oros, dos platas y dos bronces), que ganó los supergigantes de Albertville'92 , Salt Lake City 2002 -donde también se anotó la combinada- y Turín 2006.

Adrian R. Huber