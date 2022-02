Nuria Pau: Estar aquí es un premio; me ha costado todo, incluso mis ahorros

Madrid, 3 ene (EFE).- La esquiadora catalana Nuria Pau, que a principios de temporada no figuraba en los equipos nacionales de esquí alpino, es todo un ejemplo de resiliencia y esfuerzo, al haber logrado clasificarse por sus propios medios y casi sin apoyo federativo para disputar los Juegos de Invierno de Pekín 2022, en los que hará su debut olímpico.

En una entrevista telefónica con EFE desde China, adonde llegó el pasado domingo, la esquiadora de Ribes de Freser (Girona), de 27 años, que competirá en el gigante del próximo lunes, comenta cómo afronta la cita olímpica invernal.

Pregunta: Debuta en Juegos. ¿Qué supone para usted estar en los Juegos de Pekín 2022?

Respuesta: Supone un premio a todo el esfuerzo y a todo el trabajo efectuando durante todos estos años. Sobre todo es una recompensa, porque no ha sido nada fácil y es un premio y una oportunidad para demostrar el nivel que tengo.

P: Ha sido un camino difícil, ¿cuánto le ha costado llegar a estos Juegos?

R: Me ha costado absolutamente todo. Me ha costado lesiones, me ha costado muchos malos momentos, me ha costado invertir todos mis ahorros; me ha costado dedicar todo el tiempo a ello, ha costado sacrificar un montón de momentos con mi pareja, con mi familia, con mis amigos... muchas horas en solitario. Me ha costado absolutamente todo: lo bueno y lo malo.

Hubo momentos muy complicados; y cuando lo consigues es cuando crees que ha valido la pena, sacrificar tanto.

P: El esfuerzo ha sido suyo, pero ¿tiene algo que agradecerle a alguien?

R: Tengo un montón que agradecer, a muchísima gente; porque cuando las cosas se pusieron peor y se complicaron vi que tenía mucha gente apoyándome; y que confiaban en mí. Y he seguido adelante gracias a que esta gente me apoyaba y yo lo sentía muy cerca. Tengo muchas cosas que agradecer; sobre todo a mi familia, a mis amigos; a los entrenadores de antes, que me han ayudado, y a los de ahora: Y a mis patrocinadores, que creen en mí y en mis proyectos. Sin ellos, nada de esto sería posible.

P: Competirá en el gigante ¿Qué espera de esa prueba? ¿Con qué resultado se iría contenta?

R: De la prueba de gigante espero disfrutar, sacar mi máximo nivel; y ser competitiva con estas chicas, que son las mejores del mundo. E irme satisfecha; porque sé que si me voy satisfecha, el resultado habrá sido bueno. No sé en qué posición podré quedar, pero si hago un buen trabajo estoy segura de que estaremos todos muy satisfechos.

P: ¿El gigante será cosa de la estadounidense Mikaela Shiffrin -líder de la general de la Copa del Mundo- y la eslovaca Petra Vlhova (segunda en la general y última ganadora del Globo de Cristal? ¿A quiénes ve usted como favoritas?

R: Bueno, Shiffrin y Vlhova está claro que tienen mucho que hacer aquí; pero en unos Juegos puede haber muchas sorpresas. Hay muchas que pueden estar a su altura. No hay nada escrito. Aquí la cosa va a estar muy interesante y puede pasar de todo.

Adrián R. Huber