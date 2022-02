Salarich: El eslalon puede ser una de las pruebas más emocionantes en Pekín

Madrid, 5 feb (EFE).- El barcelonés Quim Salarich, principal baza de España en las pruebas de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022, se convirtió el pasado 12 de diciembre en el primer español en 40 años en acabar entre los primeros quince una prueba de la Copa del Mundo de ese deporte: fue decimoquinto en el eslalon de Val d'Isere (Francia), un puesto que confirmó al repetirlo diez días después en el de Madonna di Campiglio (Italia).

En una entrevista telefónica con la Agencia EFE desde Valgrisenche (Italia), donde completó su última concentración previa a los Juegos, antes de partir este mismo sábado -desde Milán y vía París- hacia China, Salarich, nacido hace 28 años en Vic y que será olímpico por segunda vez, explica cómo son sus sensaciones con miras a la cita olímpica y lo emocionante que será la prueba que disputará, en la que esta temporada ha habido seis ganadores diferentes en las seis carreras de la Copa del Mundo disputadas.

Pregunta: ¿Qué supone para usted ser olímpico por segunda vez?

Respuesta: Estar en mis segundos Juegos es una recompensa al trabajo hecho, que sigue dando sus frutos. Y con la experiencia de haber estado ya en unos Juegos, en los de PyeongChang (Corea del Sur), se afronta todo de una manera diferente.

P: Entró dos veces esta temporada en el 'top-15', en los eslalon de Val d?Isere (con el dorsal 52) y Madonna di Campiglio. Hacía 40 años, bastante antes de que usted naciese, que un varón español no lograba unos resultados así en la Copa del Mundo de esquí alpino. ¿Qué sintió, en esos momentos, al lograrlo?

R: La verdad es que en ese momento pensé que las cosas se están haciendo bien, que necesitaba seguir creyendo en lo que estaba haciendo: que no hay que cambiar nada; y que hay que seguir con esa progresión.

La verdad es que ver que hacía cuarenta años que no se lograban resultados así da mucho que pensar; y das valor a lo que has conseguido.

P: Ha sido un camino difícil. La temporada la empezó 'relegado' al equipo B, junto a su técnico, el italiano Corrado Momo; y al final ha logrado, de lejos, los mejores resultados en esquí alpino. ¿Cuánto le costó llegar a estos Juegos?

R: El camino, en cualquier deporte, nunca es fácil. Como bien dices, empecé en el equipo B, pero siempre creí en mí mismo. Seguí trabajando, sin hacer mucho ruido. Seguí mi camino.

Y al final, las cosas han salido y los resultados son los que son. Y estoy muy contento con ellos.

P: El esfuerzo ha sido, sobre todo, suyo, pero, ¿qué es lo que ha funcionado mejor para sacar esos resultados?

R: El que esquía soy yo, sí, pero hay muchas cosas que están detrás. Están los entrenadores, sigo con Corrado (con quien ya fue olímpico en PyeongChang), y el skiman, que es Stefano Pellin. Pero también está el psicólogo, el nutricionista, etcétera, etcétera. Cuando todo esto funciona de la manera correcta y en la buena dirección, ayuda a que los resultados salgan.

Yo, sin ellos, seguiría siendo un esquiador, pero seguramente no sería tan bueno.

P: ¿Qué espera del eslalon? ¿Con qué resultado se iría contento?

R: Del eslalon, que es al final la única disciplina que voy a hacer, espero lo mejor. Siempre he dicho que no soy muy resultadista. Me iré contento si saco dos buenas mangas y si saco mi nivel, el que he ido demostrando.

A la hora de poner números, un buen resultado sería entrar entre los 15 primeros; uno optimista sería quedar entre los primeros diez; y uno para soñar, que es, no imposible, aunque es muy, muy difícil, sería una medalla.

P: El eslalon es la disciplina con mayor número de ganadores distintos esta temporada. Van seis diferentes, en las seis pruebas de Copa del Mundo disputadas. ¿La prueba olímpica de China puede ser la más emocionante y apretada de los Juegos, en lo que al esquí alpino se refiere?

R: Pues sí. La verdad es que ahora mismo todo el mundo dice que el eslalon está siendo la disciplina reina. Ha habido muchos ganadores diferentes. Y supongo que la presión del evento, de unos Juegos, también va a hacer que pueda haber sorpresas, y puede que vaya a ser una de las pruebas más emocionantes, la verdad.

P: Este sábado viaja a China. Es de los últimos en hacerlo, porque no competirá hasta el día 16. ¿Cómo se ha desarrollado esta última concentración, en Valgrisenche (Italia)? ¿Cómo han sido los preparativos finales?

R: Los entrenamientos finales en Italia han sido muy productivos. Hemos estado probando el material, para ver cómo funcionan los esquís nuevos que nos han mandado; y hemos decidido con qué esquís viajamos a China.

Viajo con siete pares, tres modelos diferentes; y allí, con la nieve que nos encontremos, adaptaremos los 'settings' y decidiremos qué modelo es el que es más efectivo.

El balance es muy positivo; y ya tengo ganas de salir para allá.

Adrian R. Huber