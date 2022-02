Rojo: "El objetivo era mejorar los otros Juegos y lo he superado con creces"

Rojo: "El objetivo era mejorar los otros Juegos y lo he superado con creces"

Redacción Deportes, 6 feb (EFE).- El fondista guipuzcoano Imanol Rojo, que logró el mejor puesto para España en los 30 kilómetros de esquiatlón de esquí de fondo de Pekín 2022 al acabar vigesimoprimero, aseguró que ha "superado con creces el objetivo", que "era mejorar los anteriores Juegos".

"La verdad es que estoy muy contento. El objetivo era mejorar los otros Juegos y lo he superado con creces. Para ser el debut de Pekín muy bien. A pesar de no tener las mejores sensaciones, especialmente en los primeros 15 kilómetros de clásico, estoy casi entre los 20 primeros, así que no puedo pedir más", afirmó.

Rojo, que participa en sus terceros Juegos en China y también competirá el día 19 en la prueba de 50 kilómetros, señaló que "la nieve estaba muy lenta porque estos días ha hecho mucho frío", aunque ha ido "bastante rápido" y se ha "encontrado muy bien en skating, en la última parte de la prueba", según informó el Comité Olímpico Español (COE).

"Los 30 kilómetros se han hecho en menos de 1 hora y 20 minutos. La verdad es que las condiciones de hoy estaban bastante bien en comparación con los entrenamientos en días anteriores, donde el viento nos ha afectado mucho", añadió al término de la competición, en la que el oro fue para el ruso Alexander Bolshunov (1h16:09).

El resultado de Rojo (1:21:09), que fue decimonoveno en el Mundial de Oberstdorg 2021, mejora también el del catalán Vicenç Vilarrubla en los Juegos de Turín 2006 y Vancouver 2010 con la 31ª posición.

"Imanol ha llegado en el mejor momento de su carrera deportiva a estos Juegos, así lo ha demostrado en la prueba del esquiatlón, superando con creces el mejor resultado de la historia de un español. Estamos seguros de que nos va a dar unas buenas alegrías y esperamos a su prueba reina que son los 50 kilómetros el día 19", apuntó el presidente de la Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), May Peus. EFE

omm/ea