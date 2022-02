El estadounidense Carson Young gana el Panamá Championship de Golf

Ciudad de Panamá, 6 feb (EFE).- El estadounidense Carson Young selló este domingo un -8 bajo par y 272 impactos en total, para anexar a su cuenta de banco 135.000 dólares y el trofeo de campeón de la versión número 8 del Panama Championship de golf del Korn Ferry Tour de la PGA, disputado en el Club De Golf de Panamá.

En esta última ronda, Young firmó una tarjeta de -2 bajo el par de la cancha, producto de birdies en los hoyos cinco y seis, y trabajó un bogey en el 2, para cumplir el objetivo, ser campeón de la tercera parada del torneo de ascenso de la PGA.

"Nunca vi el marcador en esta última ronda, no fue hasta que emboque la pelota en el hoyo 18 y que mi caddie me dijo que era líder en solitario. Solo me toco esperar", dijo a EFE el jugador de 27 años.

Para Young esta "ha sido una semana maravillosa", pero, afirmó, también "una de las más difíciles".

"El calor hacía duros los greens, pero al final nuestro trabajo en los greens fue clave para sacar el campeonato", indicó.

Ya con menos presión, Young en tono de broma jugó un poco con su bigote, algo que llamó la atención a los asistentes al club, al que el estadounidense atribuyó su suerte en el torneo panameño.

"Estuve a punto de cortarlo (el mostacho), porque en dos torneos anteriores no había pasado el corte, pero creo que después de hoy puede que lo deje un poco más de tiempo", comentó entre sonrisas el jugador de golf.

El chino Carl Yuan fue el que el ejerció más presión al líder al cierre del torneo, terminando en la segunda casilla con un golpe por debajo de Young.

El argentino Martin Contini fue el mejor latinoamericano en el cuadro de clasificaciones, terminando en la novena plaza con total de -4 y 276 impactos.

"Tuve un buen arranque, y hoy estaba en mi cabeza meterme en el top 10 a como diera lugar, (aunque) no sabía que el día iba a estar tan complicado, pero logré una ronda de tres menos que al final valió la pena", indicó el jugador de 27 años.

El nacido en Tucumán, Argentina, agregó que sintió que jugó en dos canchas diferentes, en referencia al cambio de las condiciones climáticas que se dieron el sábado y domingo, que afectó la dinámica de la competición.

Clasificación:

Jugador País R1 R2 R3 R4 TOT

1. Carson Young (EE.UU.) 68-65-71-68 272 (-8)

2. Carl Yuan (CHN) 65-69-71-68 273 (-7)

T5.Erik Barnes (EE.UU) 71-68-71-65 275

9. Martin Contini (ARG) 68-69-72-67 276

T15. Marcelo Rozo (COL) 70-69-74-65 278

T23. Vincent Norrman (SUE) 70-70-69-70 279

T32. Ryan Brehm (EE.UU) 71-68-72-70 281

T47. Tain Lee (EE.UU) 72-68-76-67 283

63. Álvaro Ortiz (MEX) 69-69-76-76 290.