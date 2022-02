Eguibar: "Estaba destrozado; me emocioné mucho porque todo ha sido muy duro"

Madrid, 11 feb (EFE).- El español Lucas Eguibar, campeón del mundo de boardercross y que el jueves acabó séptimo y con diploma olímpico la prueba de esa disciplina del snowboard de los Juegos de Pekín 2022 disputada en Zhangjiakou, que decidió retrasar dos días su regreso a casa, previsto inicialmente la noche de la jornada de competición, al estar "destrozado" tras la misma explicó a EFE que se emocionó "mucho, porque todo ha sido muy duro.

Eguibar, ganador de la Copa del Mundo 2014-15 y asimismo doble medallista de plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017, que el miércoles cumplió 28 años, no llegará a España hasta el próximo domingo, cuando aterrice en Madrid desde Pekín, después de hacer escala en Milán (Italia). "Me dio un bajón físico y mental; más físico, porque me estaba como subiendo la fiebre; porque me di un golpe en la espalda y me dolía bastante en la zona que ya tenía mal. Hablé con los jefes del Comité Olímpico Español para poder cambiar el viaje y al final lo pude retrasar dos días", explicó el campeón vasco.

"Estaba físicamente destrozado; y hacerme un viaje de veinte horas en esas condiciones creo que física y mentalmente me iba a matar" comentó, en conversación telefónica con Efe desde China, el campeón mundial de boardercross, que en Pekín 2022 capturó su segundo diploma olímpico, después del que consiguió en los Juegos de Sochi (Rusia) hace ocho años.

"Ya sabía que iba a ser una carrera muy difícil, muy peleada y difícil. Pero estoy contento por cómo ha ido la carrera, en la que hubo de todo; porque con todos los problemas que tuve aún pude luchar por las medallas", opinó 'Luki', que en la semifinal se cruzó en la misma ronda con el flamante campeón olímpico, el austriaco Alessandro Hämmerle, y el medallista de plata, el canadiense Eliot Grondin. "Y claro, no había quien los cogiese, a esos dos", añadió.

"En la final pequeña iba súper, súper, súper rápido; y de repente se ha caído el italiano (Tommaso Leoni, el que lo tiró) y casi salgo volando", explicó a Efe desde Zhangjiakou el astro donostiarra. "No sé ni cómo he hecho, pero he conseguido hacer un 180, meter la tabla y caer plano", añadió.

"Y en esa caída me he caído con el culo y me he hecho bastante daño en la espalda", apuntó Eguibar, cuatro veces victorioso en la Copa del Mundo -una de ellas en Sierra Nevada (Granada)-, competición en la que cuenta otros diez podios, entre ellos el que logró esta temporada en Cervinia (Italia), donde fue tercero.

"Luego estuve emocionado durante toda la tarde, porque ha sido un trabajo muy duro para llegar hasta aquí, Sinceramente, con el tema de la espalda lo he llegado a ver muy, muy negro, todo. Y luego todo el asunto del covid para poder llegar a los Juegos ha sido muy, muy difícil y haberlo conseguido; y luchar por estar casi con los mejores y quedarme otra vez a las puertas .... me he derrumbado; bueno, no me he derrumbado, pero casi", explicó a Efe desde China el campeón del mundo de boardercross, que hace cuatro años partía también entre los favoritos en los Juegos de PyeongChang -en los que fue el abanderado de España- y se cayó en la primera ronda, al chocar contra otro italiano, Omar Visintin, bronce olímpico el jueves en Zhangjiakou.

"No me he derrumbado, pero me emocioné mucho; porque ha sido muy duro; y estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho. Y muy agradecido a todo el mundo que me ha apoyado, a los que me han ayudado y a toda la gente que está alrededor mío", precisó Eguibar.

