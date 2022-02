Salarich: "Me visualizo dándolo todo y me veo capaz de sacar algo bueno"

Madrid, 12 feb (EFE).- El barcelonés Quim Salarich, principal baza de España en las pruebas de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022, se convirtió hace justo dos meses en el primer español en 40 años en concluir entre los primeros quince una prueba de la Copa del Mundo de ese deporte, al ser decimoquinto en el eslalon de Val d'Isere (Francia): un puesto que confirmó diez días después al repetirlo en el de Madonna di Campiglio (Italia).

En una entrevista telefónica con la Agencia EFE desde Yanqing, sede de las pruebas de esquí alpino de los Juegos de Pekín 2022, Salarich, nacido hace 28 años en Vic y que es olímpico por segunda vez, explica cómo han sido sus sensaciones durante su primera semana en China y cómo enfoca todo con miras a su prueba, que se disputará el próximo miércoles en la citada estación china.

Pregunta:¿Ya está completamente adaptado a China? ¿Ha superado el 'jet lag'? ¿Cómo han ido estas primeras jornadas?

Respuesta: Las primeras jornadas fueron un poco de adaptación. Estuve dos días sin esquiar; y ahora llevo ya cuatro días de esquí; así que estoy bien; contento.

P: ¿Cómo es, esa nieve artificial, allí en Yanqing?

R: Bueno, la nieve artificial aquí cada día cambia un poco. La base es la misma, pero, dependiendo del frío que haga, se pone más agresiva o menos. Pero no me desagrada; y me estoy sintiendo bastante cómodo

P: Después de su estancia en Valgrisenche (Italia), donde completó su última concentración antes de los Juegos, comentó a Efe que viajaba a China con siete pares de esquís. ¿Se está ajustando bien todo el material a sus necesidades?

R: Sí. De los siete pares ya sólo me quedan seis, porque rompí uno. Pero bien; estamos intentando calibrar cuál es el mejor 'setting' para la carrera; pero las sensaciones son buenas.

P: ¿Puede asistir a pruebas de otros deportes? ¿Ha ido a alguna? ¿Cuáles han sido?

R: Por el momento fui a las de alpino, estuve viendo el descenso de Adur (Etxezarreta), que fue un carrerón. Y también fui a ver a Ander Mirambell, al skeleton.

Por desgracia no pude ir a ver la medalla de Queralt (Castellet, en 'halfpipe' de snowboard), ni los diplomas (olímpicos) de Lucas (Eguibar, en boardercross de 'snow') y de Javi (Lliso, en el Big Air de freestyle o esquí acrobático); porque estaba muy lejos y no pude ir.

Pero por fortuna lo puedo ver todo por la tele y me lo pasé muy bien viéndolos.

P: ¿Cómo pasa allí su tiempo libre? ¿Hay tantas restricciones como parece desde fuera o hay ciertas posibilidades de entretenimiento?

R: El tiempo libre lo paso en la habitación o jugando al ping-pong; o al billar... Sí que hay muchas restricciones en el sentido de que no puedes salir de la Villa Olímpica. Pero dentro de lo que es la burbuja, dentro de la Villa, sí te puedes mover con bastante facilidad, aunque obviamente con mascarillas y manteniendo las distancias, obviamente; pero puedes jugar al ping-pong, al billar y hacer actividades de éstas.

Pero está claro que no puedes hacer nada fuera de allí.

P: Obviamente, dependerá de los marcajes, pero la pista del eslalon olímpico ¿a usted le puede venir bien? ¿Le gusta?

R: Está claro que la pista está siempre condicionada por el trazador, pero la pista en sí parece bastante fácil en el sentido de que se adapta bien a mí; y bueno, tengo muchas ganas de disfrutarla el día 16.

P: ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra, física y anímicamente?

R: A ver, los primeros días estaba un poco cansado, debido al 'jet lag'; pero después de estos primeros días de entrenamientos vino el día de descanso; y ahora nos quedan aún los tres últimos días de entrenamiento. Pero me noto bastante bien.

Físicamente estoy bien; y muy motivado con los resultados que se han ido sacando en estos Juegos Olímpicos, en los que prácticamente en cada disciplina se ha hecho historia. Estoy muy motivado; y con ganas de darle fuerte.

P: ¿Cómo se visualiza en la prueba del miércoles?

R: Me visualizo dando lo mejor que tengo y dando todo lo que tengo; yo voy a dar lo mejor que tengo dentro. Creo que hemos hecho las cosas bien; e intentaremos sacar el máximo rendimiento.

Pero todos sabemos que al final es sólo una prueba; que te lo juegas todo a una prueba; y que pueden pasar muchas cosas; pero la intención es dar el cien por cien. Y yo me veo muy capaz de sacar algo bueno de esta experiencia.

Adrián R. Huber