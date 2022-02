Sofia Goggia: "Nada es imposible"

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- La italiana Sofía Goggia, campeona olímpica de descenso hace cuatro años en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur) y que, tras recuperarse con una rapidez inusitada de una lesión, podrá defender título el martes en los de Pekín 2022, declaró en Yanqing, tras acabar duodécima el primer entrenamiento para la prueba reina del esquí alpino, que "nada es imposible".

"Nada es imposible. Los Juegos Olímpicos significan todo para mí. Aquí se viene a hacer realidad los sueños de tu infancia", comentó la campeona de Bergamo, de 29 años, recuperada en tiempo récord de una microfractura en la cabeza del peroné y otra lesión parcial en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda que se produjo hace tres semanas, al caerse en el supergigante de Cortina d'Ampezzo, un día después de ganar el descenso de la Copa del Mundo disputado en esa estación italiana.

"Las últimas semanas no han sido fáciles", explicó Goggia, que no quiso operarse de su lesión y apostó por la fisioterapia intensiva, con miras a una hipotética recuperación antes del descenso olímpico. La italiana, líder de la Copa del Mundo de la disciplina, en la que cuenta doce de sus 17 victorias en la competición de la regularidad -cuatro de ellas esta temporada-, no disputó el supergigante olímpico del viernes, reservándose para la prueba del martes.

"Lo que intento es volver a recuperar la confianza en mi esquí. Ahora mismo estoy al 50 por ciento, aún", precisó la estrella de Bergamo, que esta temporada ha ganado seis pruebas de velocidad, al añadir a sus cuatro triunfos en descenso otros dos en supergigante.

"Está claro que físicamente no estoy a tope; pero eso es algo que no me importa. No hay ningún otro sitio en el mundo en el que prefiera estar ahora mismo. Voy a darlo todo", afirmó Goggia este sábado en Yanking.