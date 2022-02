Salarich: La medalla de Queralt hizo justicia y a mí me motiva para mi prueba

Salarich: La medalla de Queralt hizo justicia y a mí me motiva para mi prueba

Madrid, 14 feb (EFE).- Quim Salarich, único español que competirá en el eslalon de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 de este miércoles -noche del martes al miércoles en horario centroeuropeo-, declaró a EFE desde Yanqing que la medalla de plata que ganó su paisana la también barcelonesa Queralt Castellet -en el 'halfpipe' de snowboard- le "hizo justicia" a la rider de Sabadell y que a él le "motiva para" su "prueba".

"A ella no la pude ver, porque como su villa (la de Zhangjiakou) está lejos de la nuestra, así que no me pude cruzar con ella después de que ganase esa medalla. Pero la medalla de Queralt demuestra que el deporte es justo", explicó, en conversación telefónica con Efe desde China Salarich, que esta temporada marcó un hito al convertirse en el primer español en 40 años que acaba en el 'top 15' una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino. Lo logró en el eslalon de Val d'Isere (Francia) del pasado 12 de diciembre, en el que acabó decimoquinto: un puesto que confirmó diez días después al repetirlo en el de Madonna di Campiglio (Italia).

"Queralt llevaba muchos años mereciendo una medalla en los Juegos Olímpicos, porque ha estado muy regular y haciendo muchos podios en la Copa del Mundo; y en los X Games ha estado siempre con las mejores", opinó Quim, nacido hace 28 años en Vic y que en Pekín 2022 es olímpico por segunda vez; después de haber experimentado su primera comparecencia en unos Juegos en los de PyeongChang (Corea del Sur) hace cuatro años

"Ya era hora de que el deporte le diera esa recompensa que se merecía", comentó a Efe Salarich desde China. "Y la verdad es que yo estoy muy motivado, su éxito a mí me da mucha motivación para mi prueba; y me sentí muy orgulloso de que nos representase", añadió.

Salarich, que lleva más de una semana en territorio olímpico, pasó de entrenarse en la nieve artificial a encontrarse unas condiciones completamente diferentes, después de las nevadas caídas durante las pasadas dos jornadas en Yanqing, que el domingo marcaron el caótico gigante masculino y obligaron a suspender el segundo entrenamiento para el descenso femenino.

Esta circunstancia no le afecta en exceso, según explicó el campeón catalán.

"Eso no nos va a afectar, porque la base es la que es y no dijeron que volverían a inyectar; por lo tanto, ahora que viene buen tiempo y frío, supongo que la nieve volverá a ser como era anteriormente", apuntó a Efe Salarich desde Yanqing.

"Así que, simplemente, por la tele se verá todo un poco más blanco", apostilló el barcelonés. EFE

arh/ea