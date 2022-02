Lara Gut-Behrami: "No está nada mal lo que logré estas dos semanas aquí"

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- La suiza Lara Gut-Behrami -entrenada por el español José Luis Alejo-, que en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, después de capturar bronce en el gigante ganó el único título que le faltaba en su muy brillante carrera, el olímpico, en súper-gigante, declaró este martes en Yanqing, donde acabó decimosexta el descenso que se anotó su compatriota Corinne Suter que "no está nada mal lo que" logró estas dos semanas" en China.

"No fue mi día, me encontré bastante agarrotada sobre los esquís; y en esta pista hay que esquiar con finura, intentando llevar la velocidad desde arriba hasta abajo. Eso hoy o sucedió. Ya llevamos catorce días aquí y ya se nota cierto cansancio. Intenté dar gas a tope, pero no lo pude lograr al cien por cien"; explicó la campeona suiza, ganadora en 2016 de la Copa del Mundo, competición en la que suma 34 victorias, la mitad de ellas en la disciplina en la que capturó oro olímpico en los Juego de Pekín

"En cualquiera de los casos, no ha estado nada mal lo que he conseguido aquí durante estas dos pasadas semanas", comentó Lara Gut, de 30 años, que desde hace tres temporadas vive una segunda juventud al lado del técnico andaluz José Luis Alejo, junto al que el año pasado capturó dos oros, los de gigante y supergigante, en los campeonatos disputados en Cortina d'Ampezzo (Italia), donde también ganó bronce en descenso; elevando a ocho su número de medallas en Mundiales.

"Es una pena, me hubiese gustado volver a esquiar bien", explicó este martes al canal SRF la estrella suiza. "Pero así han ido las cosas", añadió Lara Gut, bronce en el descenso olímpico de Sochi'14 (Rusia), que, al ganar otros dos trofeos en los Juegos de Pekín 2022, elevó a once su relación de medallas en grandes eventos del deporte rey invernal.