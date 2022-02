30-35: El Barça ya es segundo tras un valioso triunfo ante un rival luchador

Redacción deportes, 17 feb (EFE).- El Barça se ha colocado provisionalmente segundo del Grupo B de la Liga de Campeones tras vencer este jueves en la pista del Dinamo de Bucarest por 30-35 en un choque siempre dominado por los azulgranas ante un rival que resistió hasta los minutos finales (29-30. m.56).

Los de Carlos Ortega, con Dika Mem (9 tantos) y Haniel Lángaro (7), demoledores tuvieron más fondo y recursos al final a pesar del esfuerzo realizado por Raúl Nantes (9 goles) y Mohamed Mamdouh (8) en el bando de Xavi Pascual.

El equipo rumano, entrenado por el ex técnico azulgrana Xavi Pascual, con varias bajas y con Edu Gurbindo renqueante, no ha podido superar el potencial muy de la escuadra de Carlos Ortega.

Así, los azulgranas, después del empate del Veszprém húngaro en su pista ante el Porto portugués (28-28) y del aplazamiento del Motor Zaporoshye ucraniano frente al París Saint Germain por la actual situación política de Ucrania, se colocan segundos a dos puntos del Kielce, líder, y un punto por delante del Veszprém y dos del París.

En cuanto al encuentro, Xavi Pascual sorprendía con siete hombres en ataque y sin portero, una decisión arriesgada que le costó cuatro goles encajados a portería vacía, pero sus hombres no le giraron la cara aunque el Barça, con Haniel Lángaro muy efectivo se iba arriba (5-9, m.14).

Los rumanos, aunque perdieron muchos balones en la primera mitad (10), con el brasileño Raúl Nantes y el egipcio Mohamed Mamdouh reducían distancias (10.12, m.20). Aún lo hacían más tras un tiempo de Pascual (11-12, m.23).

El ex técnico azulgrana cambiaba su defensa 'seis cero' a 'uno-cuatro.uno' y Ortega respondía con más fluidez en ataque para volver a la máxima renta de la primera mitad (13-17, m.28) aunque Ghioena de pena máxima y el alemán Christian Dissinger daban aire a su equipo al descanso (15-17).

Ortega oxigenaba a su equipo tras el descanso con la entrada del meta Leo Macuiel y los extremos Blaz Janc y Aitor Ariño, que no habían jugado en la primera mitad.

Maciel empezó a mostrarse muy seguro y dos goles de Dika Mem ponían la máxima ventaja hasta entonces (16-21, m.37). El Dinamo ralentizó de nuevo el juego, pero las pérdidas de balón impedían que los locales recortasen (20-25, m.45), con rápidas acciones de Blaz Janc al contragolpe.

El central Domen Makuc relevaba a Cindric, pero los azulgrana controlaban el ritmo del encuentro aunque tras una pena máxima transformada por Álex Pascual la diferencia se reducía (25-28, m.51). Lo cierto es que el Barça tenía más recursos y respondía a las acciones rumanas con acierto.

Gonzalo Pérez de Vargas volvía a pista por Maciel (m.52) cuando Pascual pedía tiempo y mantenía su defensa '4-1-1' y dos tantos del capitán rumano Valentín Ghionea y otro de Cedric Sorhaindo apretaban el marcador (29-30, m.56) de manera peligrosa.

Luka Cindric volvía a pista para dirigir el equipo azulgrana y eran Dika Mem y Janc, a puerta vacía, abrían de nuevo la brecha con un parcial de 1-5 (30-35) que decidía la contienda.

- Ficha técnica:

30 - Dinamo Bucarest (15+15); Ghionea (4,2p), Humet (-), Mamdouh (9), Sorhaindo (2), Nasralla (-), Nantes (8), Álex Pascual (2,1p) -siete inicial- Ghebane (po)(Heidaridad m.30-60), Gurbindo (-), Dissinger (3), Graviolaia (-), Mousavi (-), Militaru (-) y Bizau (2).

35 - Barça (17+18): Gonzalo Pérez de Vargas (1), (Maciel, m.31 a 52); Áleix Gómez (2,1p), Mem (9), Fábregas (2), Thiagus Petrus (-), Lángaro (7), Ángel Fernández (2) -siete inicial-, Cindric (-), Alí Zein (1) Ben Alí (3), Ariño (-), Janc (5), Richardson (-), Makuc (2) y N'Guessan (1).

Parciales cada cinco minutos: 3-6, 5-7, 7-10, 10-12, 12-14, 15-17 (descanso), 16-20, 19-22, 20-25, 23-28, 28-30 y 30-35 (final).

Árbitros: Iván Pavicevic (MON) y Milos Raznatovic. Exclusiones: A Mamdouh (m.24), Ghionea (m.27), Militaru (m.37), A.Pascual (m.42) por el Dinamo y sin excluidos por el Barça.

Incidencias: encuentro correspondiente a la undécima jornada del Grupo B de la Liga de Campeones 2021-2022 disputado en el Pabellón Polivalente de la Complejo Deportivo Nacional de Bucarest ante unos 1.650 espectadores.