Boe, partidario de entrenar poco, gana en la salida en masa su cuarto oro

Redacción Deportes, 18 feb (EFE).- Johannes Thingnes Boe, un biatleta noruego de 28 años que defiende que entrenar mucho es contraproducente, dio credibilidad a esta teoría al ganar su quinta medalla, cuarta de oro, en los Juegos de Pekín en la prueba de 15 km con salida en masa.

Boe llegó a meta en 38:14.4, con una ventaja de 40.3 segundos sobre el sueco Martin Ponsilouma y de 1:12.5 sobre el también noruego Vetle Sjaastad Christiansen.

De los tres que acabaron en el podio, Boe fue quien erró más disparos, cuatro. Pero su dominio del esprint le permitió recuperar el tiempo de penalización y alzarse con una victoria que pone a su país aún más al frente del medallero general de los Juegos.

El francés Quentin Fillon Maillet, que aspiraba a su sexta medalla en Pekín, acabó cuarto tras cinco tiros errados.

Este oro de Boe sucede a los ya ganados en 10 km esprint y en los relevos masculino y mixto y al bronce que logró en los 20 km. En los Juegos de 2018 se hizo con un oro y dos platas.

En Pekín aún le queda por disputar la prueba de persecución.

Objeto de críticas por faltar a los entrenamientos o no entrenar tanto como otros competidores, Boe ha declarado: "¿Cómo habría sido de bueno si hubiera hecho el trabajo correctamente? No estoy seguro de que la respuesta sea más entrenamiento. Cuando entreno, me concentro en hacerlo bien. Y mi experiencia es que cuando he entrenado más, me he cansado más y he tenido que tomarme un tiempo de descanso. Por lo tanto, no creo que entrenar más sea el camino correcto para mí. Si tuviera que entrenar 1.000 horas al año, mi instinto me diría que preferiría estar peor que mejor".