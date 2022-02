Trusova explota tras su plata: "¡Todos tienen una medalla de oro menos yo!"

Shanghái (China), 18 feb (EFE).- La patinadora rusa Alexandra Trusova fue una de las protagonistas tras la competición final de patinaje artístico de este jueves, en la que pese a conseguir la medalla de plata acabó llorando y lamentando no haber conseguido el oro, informa hoy el portal de noticias local Sohu.

"¡Todo el mundo tiene una medalla de oro, todos la tienen menos yo!", exclamó entre lágrimas la deportista tras la prueba, en la que el oro fue a parar a manos de su compatriota Anna Shcherbakova.

Sohu, que a su vez cita a otros medios internacionales, apunta que Trusova dijo. "Odio todo esto. No volveré nunca a...", sin terminar la frase, y cuando fue preguntada si realmente tenía planes de no volver a patinar, se limitó a decir: "Ya veremos".

La patinadora, de 17 años, explicó en declaraciones a la prensa tras la competición que no estaba contenta con su resultado: "No hay felicidad".

"He hecho todo lo que podía, todo lo demás escapa a mi control", añadió.

La favorita, su también compatriota Kamila Valíeva, cometió varios errores en su actuación del jueves, lo que hizo que se quedase fuera del podio.

Sin embargo, pese a que en el programa libre individual la mejor fue Trusova (177,13 puntos), esto no fue suficiente para hacerse con la medalla de oro, ya que su nota final fue de 251,73 por los 255,95 de Shcherbakova.

"No he ganado nada estos últimos tres años. No he ganado ninguna competición importante. Lo he intentado, he aprendido aprendiendo movimientos más difíciles (...). Pensaba que iba a ganar la competición, pero no fue así", agregó Trusova, que aseguró, no obstante, no guardar ningún rencor contra sus compañeras.

"He llorado simplemente porque quería llorar. He estado aquí tres semanas sola, sin mi madre, sin mi perro", dijo, en referencia a la 'burbuja' anti-covid en la que permanecen aislados los atletas para evitar la propagación de la pandemia en China, país que sigue apostando por una política de 'tolerancia cero' contra el coronavirus.