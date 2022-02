Alberto Ginés: "Me hace ilusión que la escalada siga creciendo gracias a mi"

El español Alberto Ginés, campeón olímpico en los Juegos de Tokio, declaró este miércoles a EFE que está "centrado" en preparar el nuevo ciclo hasta París 2024 y que le "hace ilusión que un deporte como la escalada siga creciendo un poco" gracias a él.

El deportista extremeño se coronó campeón olímpico en el parque Aomi de Tokio, haciendo historia en la escalada deportiva, al ser el primer español en lograr un metal en esta disciplina.

"Estoy pensando ya en París. Casi no hemos tenido descanso pero como este ciclo es corto hay que centrarse rápido. Tokio lo recuerdo como un momento muy especial porque además vino todo como sorpresa", dijo Ginés, que forma parte del equipo 'Talento a bordo' patrocinado por Iberia.

El calendario que maneja para este 2022 Alberto Ginés es "prácticamente el mismo que todos los últimos años".

"Empezamos el 1 de abril en Moscú, aunque está un poco en el aire esa prueba y no sabemos si se hará o no. Si no se hace al fin de semana siguiente iremos a Suiza con la Copa del Mundo y ya estaremos sin parar hasta octubre", confesó.

Su rutina de entrenamientos sigue por el momento igual. Entrena seis o siete horas al día y, en función de la planificación, hace doble sesión de escalada o lo combina con gimnasio.

"Es la línea que llevamos y la que vamos a seguir. Lo que hemos quitado es la velocidad, que ya no entra en el programa de los Juegos", apuntó Ginés, que con el aplazamiento de los Juegos de Tokio ve París "cerca".

"Queda bastante poco para París. Tenemos un ciclo preolímpico corto y con esta situación nos han quitado el año de disfrutar de los Juegos", comentó.

Por último, Alberto Ginés dio su opinión acerca del crecimiento exponencial que está teniendo la escalada deportiva en España con la apertura de numerosos centros de entrenamiento y el crecimiento de licencias.

"Me hace ilusión que un deporte que me lo ha dado todo siga creciendo un poco gracias a mi", concluyó.