Figueroa: "No tengo dudas de mis opciones en este ciclo olímpico"

La judoca cordobesa Julia Figueroa, tras conseguir una medalla de bronce en el Grand Slam de Tel Aviv, aseguró este miércoles que antes de cosechar esta medalla ya no tenía dudas sobre sus posibilidades en este nuevo ciclo olímpico de París 2024 porque confía mucho en ella.

"Confío mucho en mí, en mi judo, en mis condiciones, en mi carácter, en mi mentalidad. Sé que me espera un camino durísimo hasta llegar a París, pero estoy preparada y mentalizada. No obstante, paso a paso. Mis objetivos en 2022 son hacer un buen Europeo y un buen Mundial", explicó en declaraciones al Proyecto FER.

La deportista formada deportivamente en Valencia llevaba seis meses sin competir, desde los Juegos Olímpicos del pasado verano, y en Tel Aviv se impuso en un durísimo combate a la israelí Shira Rishoni, la rival que le derrotó en el tatami olímpico de Tokio.

"No soy de las que se fijan en este tipo de detalles. Antes de empezar el combate, sabía, por supuesto, que iba a enfrentarme a la rival que me derrotó en Tokio, pero no me causaba una especial motivación o ansiedad. Ya me he medido a ella en diversas ocasiones. Estamos muy equilibradas e intuía que sería un duelo muy duro e igualado. Y desde luego, lo fue?, dijo.

Sobre si se sorprendió por el alto nivel mostrado en su vuelta a la competición, Figueroa manifestó que no, porque, aunque le haya costado retomar la máxima intensidad de entrenamientos, sus sensaciones en el día a día son muy buenas desde que volvió a los tatamis.

"Sabía que podía rendir a este nivel y que podía subir al podio en Tel Aviv. Por cierto, en mi primer torneo posterior a los Juegos de Río, acabé quinta en el Grand Slam de Abu Dabi. Es decir, ya vamos por delante con respeto al anterior ciclo?", agregó.

Por último, Figueroa manifestó que no tiene previsto acudir a los Grand Slam de Georgia y Turquía a finales de marzo y principios de abril. "Si no hay cambio de planes, mi próxima gran competición será el Campeonato de Europa en Bulgaria, a finales del mes de abril. Y ya, a partir de junio, a iniciar el proceso clasificatorio para los Juegos de París", finalizó.