Ortega: "Esta temporada nos lo jugamos todo en cada partido; no hay tregua"

Barcelona, 23 feb (EFE).- El entrenador del Barça, Carlos Ortega, cumple seis meses al frente del primer equipo azulgrana y reconoce, en una entrevista con EFE, que a sus jugadores les está "costando más de lo normal" en algunos partidos debido a la exigencia del calendario.

"Esta temporada nos lo estamos jugando todo en cada partido. Sinceramente, cualquier partido es importante y jugamos algunos sin tener casi descanso; nos está costando más de lo normal", explica el preparador andaluz.

En este sentido, añade que "está siendo una temporada bastante complicada" porque, en su opinión, no tuvo tiempo de hacer la pretemporada.

"No tuvimos ni tiempo para hacer pretemporada. En los primeros meses me he estado habituando a los jugadores y ellos a mí, conociéndolos, sabiendo cómo trabajaban y por dónde íbamos cada uno", apunta.

"Lo que más he notado es esa falta de pretemporada y el cansancio psicológico en gran parte de los jugadores, así como alguna lesión importante como la de la baja de Luis Frade, y que el club se ha ocupado de buscar una solución y cubrirla", concreta.

Al ser preguntado por si ha cambiado su forma de jugar con respecto a la de Xavi Pascual durante la última década, considera que "es relativo".

"El concepto de que antes se jugaba con velocidad se está manteniendo ahora, solo hay que ver los goles que se están logrando esta temporada en contraataque", opina.

"Sea como sea", continúa, "cada maestrillo tiene su librillo y quizás he aportado algunas cosas en el juego estático y en el sistema defensivo, pero, en general, lo que se había inculcado a nivel de velocidad se mantiene bastante".

No obstante, cree que los "los extremos deben participar más en el juego del equipo" y en la primera línea "Tim (N'Guessan) no está destacando tanto porque ha tenido muy mala suerte con las lesiones".

"Hani (Lángaro), que no contaba el año pasado, está siendo un jugador importante y a Melvin (Richardson) su lesión en el pubis le ha trastocado un poco. De Dika (Mem) solo puedo decir que es un puntal de este equipo", analiza el técnico malagueño.

"Este grupo estaba muy hecho, había trabajado doce años con el mismo entrenador. Entrar como nuevo entrenador y meterse en su dinámica no ha sido fácil", remarca.

Su equipo ha disputado 34 encuentros oficiales en lo que lleva de temporada con 27 victorias, 2 empates y 5 derrotas (una en Liga ASOBAL por alineación indebida).

Además, está a un paso de revalidar el título de Liga ASOBAL, de pasar a los cuartos de final de Liga de Campeones y de clasificarse para la Final a Ocho de la Copa del Rey y la Copa ASOBAL.

"Esta temporada está siendo de dificultad extrema. Solo hay que pensar que los jugadores, en trece meses, han tenido de competiciones internacionales al más alto nivel y con la COVID-19 de por medio, con lo que todo se les hizo más duro, sin olvidar el cúmulo de partidos que jugaron, lo que dificulta más el trabajo", señala.

Este jueves, ante el Veszprém en el Palau, el Barça se lo juega todo a una carta y está obligado a ganar si quiere mantener su segundo puesto que le da el pase directo a cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Veszprém fue el equipo de Ortega durante tres temporadas (2012-2015) en las que ganó tres Ligas, tres Copas y llegó a dos Finales a Cuatro, jugando una final que perdió ante el Barça en el 2015 (28-23).

"En la Liga de Campeones cualquier equipo te puede ganar, pero nuestro grupo por los rivales que hay se puede considerar como el de 'la muerte' y el Veszprém es uno de los 'gallos'. Mis jugadores son conscientes de ello", asegura.

"Cuentan con buenos porteros, un gran contraataque que, junto a su defensa, son sus mejores bazas aunque en ataque posicional están teniendo un poco más de problemas. Lo que está claro es que en el Palau no podemos fallar, ya estamos pagando cara la única derrota que hemos tenido aquí (ante Kielce, 30-32); un fallo que nunca debió haberse tenido", lamenta.

Sobre si tiene alguna espina clavada o motivo de revancha de su etapa en el Veszprém, Ortega se limita a responder que "ha pasado tiempo y mi cabeza ya se ha enfriado".

"En su momento, me hubiese pillado más 'caliente', pero, lógicamente, es un partido 'especial' para mí", concluye.