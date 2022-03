Víctor González: "Acabar de abanderado es una buena guinda al pastel"

Redacción deportes, 1 mar (EFE).- Víctor González afronta sus segundos Juegos Paralímpicos en Pekín, a los que acude "ilusionado" por seguir un ciclo más en la elite internacional del snowboard de personas con discapacidad y además en condición de abanderado, "una buena guinda para el pastel", puesto que después de esta competición se retirará.

Víctor González (Oviedo, 1970) sufrió en 2015 un accidente prácticando snowboard en el Parque Nacional de Aigüestortes. Debido a la mala visibilidad chocó contra un muro de nieve y el golpe le provocó una rotura de las vértebras C5 y la C6 (cuello), además de provocarle una invasión medular del 30%. Aunque los médicos le dijeron que no volvería a caminar, su fuerza de voluntad y su actitud positiva le permitieron, tras una dura rehabilitación, subirse de nuevo a una tabla dos años después.

Su gran actuación en un Campeonato de España le dio acceso a la selección española y en la temporada 2017/2018, al situarse entre los ocho mejores del ránking mundial de su clase (SB-LL1), consiguió clasificarse para los Juegos de PyeongChang.

Cuatro años después, el deportista asturiano sigue en la elite del snowboard paralímpico. En el último Mundial de Lillehammer (Noruega) fue octavo y ahora acude a Pekín dispuesto a "darlo todo para acabar satisfecho". Serán sus últimos Juegos. Lo tiene claro.

P: ¿Cómo afronta estos Juegos en Pekín?

R: Tengo mucha más madurez deportiva y no voy tan obsesionado con los resultados. A nivel personal me gustaría haber crecido como persona. Preferiría quedar último y sonreír que no ganar una medalla y estar triste por no hacer lo que debía.

P: ¿Qué recuerdos guarda de PyeongChang?

R: Iba muy ilusionado. Si en esos Juegos de Corea hubiera quedado satisfecho con mi rendimiento no hubiera intentado estar en China. Estos segundos Juegos empiezan también en una cama. Tengo mucha ganas de levantarme de esa cama y empezar el ciclo de esta nueva vida. Quiero seguir rehabilitándome para caminar mejor, volver a surfear y volver a caminar con los amigos.

Es muy duro entrenar para ir de montaña a montaña sin ningún tipo de aliciente. En otros sitios puedes hacer turismo pero en una pista de entrenamiento o de competición mires para donde mires solo está el blanco de la nieve y el azul del cielo. Ni siquiera conoces el sitio en el que estás. No es muy gratificante.

P: ¿Qué espera, a nivel personal, de estos Juegos?

R: Quiero acabarlos de manera digna para acabar el ciclo de la mejor forma. Como deportista tengo ganas de jubilarme. Lo he dado todo y quiero acabar feliz. No como en PyeongChang, que fui con más entrenamiento del que debía. No pude dar lo mejor de mi mismo. Me hubiera ido mejor si hubieran sido tres meses antes.

P: ¿Se le ha hecho largo este ciclo de cuatro años?

R: Al estar fuera de la estructura del equipo nacional, el ciclo lo afronté solo. Eso tienes cosas buenas y malas. Tu te marcas el tiempo, confías en las sensaciones de tu cuerpo, pero no explicas nada a nadie y te sientes más solo que en un equipo. Hay veces que necesitas que alguien confíe en ti y te diga cosas para mejorar.

P: Con su discapacidad, respecto a PyeongChang, ¿está mejor o peor para poder entrenar y competir?

R: Durante este ciclo he mejorado técnicamente. En PyeongChang no pude ver mis imágenes de competición. Mentalmente no podía. Las veces que me he visto bajando no me veía bien.

Ahora hago snowboard mejor que en Corea, a pesar de la discapacidad, pero por otra parte mis rivales han mejorado más y además hay rivales más rápidos y jóvenes. También los circuitos son más difíciles, más largos, físicos y técnicos. He avanzado pero quizá no a la misma velocidad que el resto. Un hándicap que tengo por la discapacidad es que me canso mucho físicamente si hay mucho movimiento vertical o el trazado es irregular. La gente con la que compito el tren superior lo tienen muy bien y eso para una salida se nota. A mi me reduce mucho porque tengo el hándicap del principio de la bajada.

P: ¿Qué siente al ser elegido abanderado para la inauguración?

P: Lo intuía, pero no me hubiera sorprendido otra decisión. Cuando me lo comunicaron fue emocionante y sé que en el estadio, en ese momento, también me emocionaré. Me alegro por mi familia, que sabe que serán mis últimos Juegos. Acabar siendo abanderado es una buena guinda para el pastel.

P: En otras ediciones han ido muchos deportistas, pero a Pekín solo van dos. ¿Cómo ve la situación de los deportes de invierno en España?

R: La excusa de que no somos un país de montañas o de deportes de invierno no vale porque hay ejemplos como Australia o Países Bajos que llevan muchos deportistas y ganan medallas. En todas las estaciones de esquí hay un montón de clubes y sabemos de la garra de los españoles y sus capacidades deportivas.

Lo que hay que hacer es un acto de contracción porque los directivos de las estaciones, que suelen ser personas muy mayores, no se actualizan a ningún nivel. El problema está en los directivos de estaciones, que no se quieren modernizar. No es lógico que para hacer un boardercross tengas que ir a Suiza o que no haya un halfpipe en España, cuando hay maquinas tiradas en estaciones de un solo uso.

Está claro que de la misma manera que cuando un deportista no cumple las expectativas se le saca de la estructura, ahora que no llegan deportistas habría que mirar quién lo está haciendo mal. Antes había mucha gente en el equipo nacional y ahora no hay un esquiador alpino en el equipo nacional. Algo pasará y algo grave habrá cuando cada vez hay menos.

P: ¿Tiene pensado qué hará cuando deje de competir en snowboard?

R: Tengo muchísimas ganas de que llegue ese momento. Quiero entrenar funcionalmente para ser capaz, a todos los niveles, de disfrutar. Quiero salir en bici y no pensar que si me caigo me lesiono y no podré competir. Quiero respirar, sentarme en una silla en Ibiza y contarle a las hippies que fui deportista paralimpico.

Tengo una furgoneta en la que viajo y una bici eléctrica con la quiero ir por el mundo. Quiero hacer buceo, disfrutar de Asturias, de Baqueira Beret y pasar los veranos en Ibiza disfrutando de la vida. Estos últimos años no han sido un camino de rosas. No he disfrutado. Muchas veces he dormido en la cuneta, en moteles de camioneros, porque los viajes eran eternos y me he sentido un vagabundo acercándome al equipo croata o rumano para entrenar.

Ha sido muy duro psicológicamente. Me alegro de conseguir la clasificación para ir a China pero tengo ganas de dejarlo. Con esto no gano dinero, lo pierdo. Cuando lo deje quiero retomar mi amistad con el snowboard. Ahora veo una tabla y pienso solo en competición. Quiero relacionarla a ir con mis amigos y no entrenar en ser más rápido en una baja de un minuto.

P: ¿Qué conclusión saca de esta etapa como deportista paralímpico?

R: Es importante motivar a la gente que tiene discapacidad de lo que puede hacer. Y a los que no la tienen decirles que valoren lo que hacemos. La gente que hace podios en mi categoría hace snowboard mejor que el 95% de los usuarios normales en cualquier estación. David Ramiro