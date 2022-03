Kipchoge tras ganar en su debut en Tokio: "Dije que haría una carrera fuerte"

"Dije que haría una carrera fuerte y a esto me refería", dijo este domingo el keniano Eliud Kipchoge tras su victoria en el Maratón de Tokio con nuevo récord para la prueba japonesa y con la que ya ha logrado vencer en cuatro de los seis Grandes.

El actual plusmarquista mundial de la distancia cruzó la meta con un tiempo de 2h02:40, cuarta mejor marca de la historia, un minuto y un segundo por detrás de su propio récord mundial (2h01:39), logrado en Berlín en 2018.

Kipchoge dijo sentirse bien con el resultado y feliz de finalmente recorrer las calles de la capital japonesa, en cuya maratón debutaba, después de que la prueba de los Juegos Olímpicos de Tokio del pasado verano fuera trasladada a Sapporo (en el norte del país) para evitar las altas temperaturas estivales de la metrópolis.

"Estoy muy orgulloso de ganar en las calles de Tokio, donde la gente tiene el correr en su corazón y sus mentes", dijo en una rueda de prensa tras la entrega de medallas.

El corredor se mostró también contento por haber ganado ya cuatro de los seis carreras que integran el circuito de los "Grandes Maratones" (Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York y Tokio), en su búsqueda de llegar a coronarlas todas.

Kipchoge ya había vencido en Chicago (una vez), Berlín (tres veces) y Londres (cuatro veces), a los que hoy sumó Tokio, estableciendo, además, un nuevo mejor tiempo para la carrera.

También lo hizo la plusmarquista mundial femenina Brigid Kosgei, que, al igual que su compatriota, debutaba en el Maratón de Tokio y se alzó vencedora también con un nuevo récord para la prueba nipona, con un crono de 2h16:02.

"Me siento bien y estoy muy emocionada por haber quedado primera y haber batido el récord de la carrera", dijo Kosgei en declaraciones a los periodistas, ante los que señaló que "de no haber sido por el viento, que pasados los 20 kilómetros me empujó hacia atrás, podría haber terminado en 2:15".

Kosgei es la actual plusmarquista mundial con 2h14:04.

La pareja keniana no concretó cuál será su próxima meta.

"Mi próximo objetivo es descansar un poco y después empezar a preparar la siguiente carrera, que todavía no sé cuál será", indicó Kosgei, añadiendo: "Con suerte el próximo año volveré a estar aquí".

"Ahora vuelvo a Kenia para hablar con los entrenadores, los representantes y mi equipo sobre las próximas oportunidades y nuestros próximos objetivos, porque cuando trabajas como equipo no puedes tomar una decisión tú sólo", declaró Kipchoge.

El atleta se despidió con un improvisado llamamiento a la unidad y un alegato sobre el deporte como nexo de unión entre personas.

"Juntos corremos como uno, juntos podemos traer paz a este mundo. Si nos juntamos podemos unirlo todo. (...) El mundo atraviesa una situación complicada con la covid, la guerra entre Rusia y Ucrania, pero todos nosotros, si nos unimos, podemos encontrar una solución", dijo Kipchoge antes de abandonar su rueda de prensa.

"Dicen que en este mundo sólo hay dos tipos de personas: las que traen problemas y las que traen soluciones. Déjennos ser las que traen soluciones. Vivimos en este mundo, lo que pasa en él es asunto nuestro. Muchas gracias", concluyó.