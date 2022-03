Dos mujeres deportistas animan a otras: el deporte da autoestima

Toledo, 6 mar (EFE).- La piloto y copiloto de rallys todoterreno Mónica Plaza y la bicampeona del mundo de parakárate Isabel Fernández animan a las mujeres a practicar deporte por la autoestima y la ayuda emocional que proporciona y por los valores que pueden extrapolar a otras situaciones del día a día.

La toledana Isabel Fernández (34 años) y la conquense Mónica Plaza (26) son dos de las seis mujeres a las que el Gobierno de Castilla-La Mancha otorgará reconocimientos este lunes, en vísperas del 8M.

Isabel y Mónica han explicado a Efe sus experiencias respecto a la igualdad en el ámbito deportivo, los valores que han encontrado y por qué se confiesan apasionadas de sus respectivas especialidades.

Mónica Plaza compite como copiloto desde 2015 y como piloto desde 2021, ha realizado tres veces el Dakar y explica que su afición viene de familia, desde su padre, sus tíos o sus primos hasta su hermana menor e incluso su madre, que durante un tiempo fue copiloto.

Mónica acude desde pequeña a competiciones y no ha tenido ningún problema aunque es un deporte tradicionalmente masculino: "Compito al mismo nivel que los otros y no tengo ningún problema, no es algo que me limite o me condicione", afirma.

El automovilismo es un deporte que depende de la economía, de quién lo practica, de si alguien se lo puede permitir o tiene apoyo público o privado.

"Pienso que, culturalmente, a los hombres siempre les han gustado más los coches y si tenían capacidad económica dedicaban el dinero a los coches. ¿Qué está cambiando?. ¿Que se está trabajando mucho en el deporte base a nivel de federaciones y empresas privadas?. También, pero al final dependemos del factor económico y es verdad que se van viendo más chicas pero hasta medio o largo no pienso que vaya a haber un cambio importante", reflexiona.

Ahora hay pilotos mujeres en todoterreno, pero cuando su madre competía las tres que había eran copilotos. "El rol de piloto llegó más tarde, con Cristina Gutiérrez y con alguna más", apunta.

A su juicio, las mujeres tienen factores a su favor para ser copilotos, que es un trabajo muy organizativo y en el que, además, se tiene en cuenta el peso de la persona.

Por su parte, Isabel Fernández afirma sin dudar que el deporte le "salvó la vida". Siempre había sido importante fue "una pasión", y cuando a los 28 años le dijeron que ya no podía practicarlo "el mundo" se le "vino abajo".

Mirando atrás recuerda que durante un mes estuvo mal. "Porque no podía hacer lo que a mí me gustaba y no sabía si podía seguir trabajando" (es militar). Precisamente, retomar el deporte fue lo que le "ayudó a ser feliz de nuevo".

Isabel se dirige a mujeres que estén pasando una situación similar a la suya o viviendo un momento difícil por otros motivos: "El deporte te da muchísima autoestima, ayuda muchísimo a nivel emocional a seguir adelante" porque "simplemente salir de casa y conocer gente ya te hace sentir bien".

Sabe que hay deportes en los que hay discriminación hacia la mujer y por eso se siente afortunada ya que en kárate y en piragüismo "no hay ningún tipo de discriminación", ni tampoco en parapowerlifting, aunque en esta modalidad las mujeres puntúan menos en las competiciones autonómicas.

"No me he sentido mal practicando deporte, probablemente si me hubiese sentido así hubiese cambiado de deporte. Porque si haces algo porque te gusta no es para pasarlo mal", explica Fernández, quien también agradece el trabajo de "muchas mujeres" para alcanzar la igualdad en el deporte.

HAY QUE CELEBRAR EL DÍA DE LA MUJER HASTA QUE HAYA IGUALDAD REAL

Isabel Fernández opina que debe seguir celebrándose el Día de la Mujer hasta que haya "igualdad real" pero rechaza que la política quiera liderar esta conmemoración: "Esto no va de política sino de personas, de igualdad, de que somos iguales y tenemos los mismos derechos", afirma.

También insiste en que en el deporte no debería haber "barreras" porque hombres y mujeres hacen "el mismo esfuerzo".

Cita el ejemplo de cuando ella opositaba: tenía una prueba física con 40 kilos y sus compañeros la tenían con 50, y ante las quejas de ellos les hizo ver que proporcionalmente el trabajo de ella era más duro, porque de los chicos el que menos pesaba estaba en 70 kilos frente a los 55 kilos de Isabel. Ella tenía que levantar 40 y ellos 50. "Es decir, mi prueba era más dura que la suya".

"UNA CHICA ESTÁ PREPARADA IGUAL QUE UN CHICO PARA EL DAKAR"

Mónica Plaza ha participado en el Dakar en 2020 y 2021, y también en 2022 aunque no pudo terminar por un accidente con un camión.

"Pienso que una chica que quiere ir al Dakar está preparada física y psicológica igual que un hombre, no creo que haya diferencia".

A lo sumo, añade con una sonrisa, necesitan incidir en la preparación física para cambiar, por ejemplo, una rueda si compites con un camión.

Esta joven conquense anima a otras a practicar deporte, el que prefieran, porque los valores y responsabilidades que aporta, junto al esfuerzo, "lo puedes extrapolar a la vida diaria". Lidia Yanel